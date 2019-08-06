Ziyaret trafiği
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretçi trafiği dün de devam etti. İmamoğlu kendisini tebrik için gelen Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve İstanbul Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee ile ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnel’i Saraçhane’deki makam odasında ayrı ayrı kabul etti.
ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnel, İmamoğlu’na 2019 FİFA Dünya Kupasında şampiyon olan ABD kadın milli takımının, üzerinde ‘Word Champion’ yazılı formasını hediye etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da İmamoğlu’nu ziyaret edenler arasındaydı. Ziyarette Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Yardımcısı Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
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