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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU/İSTANBUL
06.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ziyaret trafiği

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Ziyaret trafiği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretçi trafiği dün de devam etti. İmamoğlu kendisini tebrik için gelen Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve İstanbul Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee ile ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnel’i Saraçhane’deki makam odasında ayrı ayrı kabul etti.

ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnel, İmamoğlu’na 2019 FİFA Dünya Kupasında şampiyon olan ABD kadın milli takımının, üzerinde ‘Word Champion’ yazılı formasını hediye etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da İmamoğlu’nu ziyaret edenler arasındaydı. Ziyarette Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Yardımcısı Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

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