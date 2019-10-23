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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
23.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Zirve öncesi genişleme

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Zirve öncesi genişleme

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Soçi’deki kritik görüşmesi öncesi, Rusya ve rejim güçlerinin dün sabah Fırat’ın doğusundaki hareketliliği ve konuşlanmaları arttı.

Önceki geceden itibaren Kamışlı’ya giden Rus askeri birliklerinin, burada bulunan rejim güçleriyle birlikte Türkiye sınır hattında oldukça geniş bir mesafeye yayıldığı belirtildi. Yerel kaynaklar, daha önce Ayn El Arap’ta da (Kobani) kontrolü eline alan Suriye ordusunun dün sabah Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt köyü karşısında bulunan Derbesiye’ye de yerleştiği bilgisini paylaştı. Rusya ve rejim güçleri güney noktalarda da konuşlanmaya hız verdi. Rejimin kara unsurları Rakka ve Tabka’ya hâkim olurken, dün sabah da çok sayıda Rus askeri helikopterlerle Tabka’ya taşındı. Tabka’da ABD’nin boşalttığı üsse gelen Rus askerlerinin, uçak inişine elverişli olmayan pisti onararak uçuşa elverişli hale getirmeye ve pistin kenarındaki molozları toplamaya başladığı belirtildi. Yerel kaynaklar, Suriye ordusunun M4 karayolunun geçtiği Ayn İsa’da da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konuşlanmasına yakın bir yere yerleştiğini bildirdi.

İDLİB DE ŞİDDETLENDİ

Hafta başından bu yana İdlib’de saldırıları yoğunlaştıran Rusya ve rejim güçleri bölgenin güney kesimlerini dün sabah da yoğun şekilde vurdu. 

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