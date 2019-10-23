Zirve öncesi genişleme
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Soçi’deki kritik görüşmesi öncesi, Rusya ve rejim güçlerinin dün sabah Fırat’ın doğusundaki hareketliliği ve konuşlanmaları arttı.
Önceki geceden itibaren Kamışlı’ya giden Rus askeri birliklerinin, burada bulunan rejim güçleriyle birlikte Türkiye sınır hattında oldukça geniş bir mesafeye yayıldığı belirtildi. Yerel kaynaklar, daha önce Ayn El Arap’ta da (Kobani) kontrolü eline alan Suriye ordusunun dün sabah Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt köyü karşısında bulunan Derbesiye’ye de yerleştiği bilgisini paylaştı. Rusya ve rejim güçleri güney noktalarda da konuşlanmaya hız verdi. Rejimin kara unsurları Rakka ve Tabka’ya hâkim olurken, dün sabah da çok sayıda Rus askeri helikopterlerle Tabka’ya taşındı. Tabka’da ABD’nin boşalttığı üsse gelen Rus askerlerinin, uçak inişine elverişli olmayan pisti onararak uçuşa elverişli hale getirmeye ve pistin kenarındaki molozları toplamaya başladığı belirtildi. Yerel kaynaklar, Suriye ordusunun M4 karayolunun geçtiği Ayn İsa’da da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konuşlanmasına yakın bir yere yerleştiğini bildirdi.
İDLİB DE ŞİDDETLENDİ
Hafta başından bu yana İdlib’de saldırıları yoğunlaştıran Rusya ve rejim güçleri bölgenin güney kesimlerini dün sabah da yoğun şekilde vurdu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle