‘Zirve’ davasında bakanlık kusursuz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Zirve’ davasında bakanlık kusursuz
GeriGündem ‘Zirve’ davasında bakanlık kusursuz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İsmail SAYMAZ
06.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Zirve’ davasında bakanlık kusursuz

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
‘Zirve’ davasında bakanlık kusursuz

Malatya İdare Mahkemesi, 12 yıl önce 3 Hıristiyan’ın öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerinde İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valiliği’nin hizmet kusurunun olmadığına hükmetti. Bu kararla üç aileye 2015’te ödenen 900 bin liralık tazminat faiziyle istenecek.

BAKANLIĞA DAVA

Malatya’da ‘misyonerlik’ yaptıkları iddiasıyla 17 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevi’ni basan 5 saldırgan, Alman vatandaşı Tilmann Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel’i katletmişti. Geske, Aydın ve Yüksel aileleri İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valiliği aleyhinde tazminat davası açtı. Malatya İdare Mahkemesi’nin 2015’te verdiği kararda, kurbanların Hıristiyan olması ve inançları doğrultusunda yayıncılık yapması nedeniyle öldürüldüğü belirtilerek, ‘başka bir dine inanma ve bu inancı yayma hürriyetini yok etmeyi’ amaçlayan bu eylemin alelade bir suç olarak tanımlanamayacağı anlatılmıştı. Mahkeme, bakanlık ve valiliği sorumlu tutarak Geske ailesine 400 bin, Aydın ailesine 300 bin ve Yüksel ailesine 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

DANIŞTAY BOZDU

İçişleri Bakanlığı’nın itirazı üzerine Danıştay 15. Daire, 2017 yılında kararı bozdu. Kararda, terör eyleminden söz edilemeyeceği vurgulanarak, idarelerin hizmet kusurlarının olup olmadığı araştırıldıktan sonra tazminata hükmedilmesi istendi. Davayı ikinci kez gören Malatya İdare Mahkemesi, 19 Temmuz 2019’da verdiği kararda bu kez İçişleri Bakanlığı’nı kusursuz buldu. Kararda “Olayın meydana geldiği gün, güvenlik birimlerinin kısa bir sürede müdahale ettikleri, failleri yakaladıkları, güvenlik tedbirlerinin alınmamasının söz konusu olmaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valiliği’nin hizmet kusurunun bulunmadığı...” denildi.

Karara ilişkin açıklama yapan ailelerin avukatı Ali Koç, sanıkların cinayetten önce sekiz ay hazırlık yaptığını söyledi. Kurbanların farklı inançtan oldukları için öldürüldüğünü kaydeden Koç, laikliği ortadan kaldırmaya yönelik bir terör suçunun işlendiğini vurguladı. Koç, davada katiller terör suçundan beraat etse de gerekçeli kararda, “Bu suçu tek başına işleyemezler. Azmettiricileri ve bir örgütleri olabilir” denildiğini, örgüt suçu yönünden araştırmaya devam edilmesi için suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlattı. İtiraz edeceklerini kaydeden Koç, bu karar onanırsa tazminatların geri isteneceğini söyledi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Valilikten İstanbul için kritik uyarısı
Karaköy'de dehşet! Arkadaşını boğazından bıçaklayıp kaçtı
Jandarmayı taşıyan midibüsle TIR çarpıştı! Uzman çavuştan kahreden haber
Üniversitede skandal olay! Rektörlükten açıklama geldi