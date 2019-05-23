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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
23.05.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Zifte yapışan köpek yeni yuvasına kavuştu

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Zifte yapışan köpek yeni yuvasına kavuştu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde zift birikintisine yapışık bulunan köpek yavrusu, tedavisinin ardından yeni yuvasına kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki boş arazide zift birikintisine yapışık haldeki köpeği görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, köpeği ziftle birlikte bulunduğu yerden kaldırdı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesine getirilen köpeğin kafası, ayakları ve kuyruğu, burada ziftten kurtarıldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen köpeğe, veteriner hekim ve görevli personel tarafından ılık suyla banyo yaptırıldı.

Vitamin takviyesiyle güçlenen ve kısa sürede sağlığına kavuşan köpek yavrusu kısa sürede Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nin maskotu oldu.

"Ziftcan" adı verilen yavru köpek, Kandıra ilçesinde yaşayan Bünyamin Akkül tarafından sahiplenildi.

Akkül, "Benim için çok değerli Ziftcan'ı sahiplenmek. Büyükşehir Belediyesine sokak hayvanlarına gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Zifte yapışan köpek yeni yuvasına kavuştu

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