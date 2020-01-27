MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu kamerada
GeriGündem Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 27.01.2020 - 10:57,Son Güncelleme:/

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Zeytinburnu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 425 extacy hap, 10,36 gram metamfetamin, 9,18 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nuripaşa Mahallesinde bulunan bir evden uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polisler, adrese dün saat 18.00 sıralarında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu Nasırullah C. ve Ali M. yakalanarak gözaltına alınırken, 425 extacy hap, 10,36 gram metamfetamin, 9,18 gram eroin , uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 100 Euro ve 205 lira ele geçirildi. Evde yapılan aramalar polis kamerasına yansırken, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri şampuan şişesinin içerisinde sakladıkları görülüyor. Şüphelilerin Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle