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    Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın açılacağı nokta görüntülendi

    HATAY (İHA)
    07.04.2018 - 15:22 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'e insani yardımların kolaylaştırılması için Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Hamam Mahallesi'ne Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın inşa edileceği alan yakından görüntülendi.

    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hatay Valiliği tarafından yapılan incelemeler sonucunda Afrin'e insani yardımların kolaylaştırılması için Hatay'ın Kumlu ilçesine gümrük kapısı yapılması kararlaştırıldı.

    Hamam Mahallesi'ne yapılması planlanan gümrük kapısının isminin “Zeytin Dalı Gümrük Kapısı” olarak planlandığı bildirildi.

    Mahallenin çevresindeki karayolu alt yapısının uygun olduğu, yolun Cinderes üzerinden Afrin'e ulaştığı belirtildi.

    Afrin'e 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kapının açılacağı nokta yakından görüntülendi.

    Gümrük kapısının 2 ay içerisinde tamamlanacağı ön görülüyor.

    Etiketler: zeytin dalı kapısı , gündem
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