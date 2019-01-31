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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
31.01.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Zeynep kaldırımda beklerken kaza kurbanı oldu.. Sürücü kendini böyle savundu

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Zeynep kaldırımda beklerken kaza kurbanı oldu.. Sürücü kendini böyle savundu

Bursa'da bir yıllık eşi Yasin Çelik (35) ile kaldırımda taksi bekleyen Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e (28) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü Orçun Türker (31), başka bir aracın kendisini sıkıştırdığını öne sürdü.

Kaza, 5 gün önce merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. Zeynep Tuğçe Deniz Çelik ve 1 yıllık eşi Yasin Çelik, iş çıkışı buluşup bir alışveriş merkezine gitti. Burada bir süre vakit geçiren çift, evlerine gitmek için kaldırımda taksi beklemeye başladı. Ancak Bursa yönüne giden Orçun Türker'in kullandığı 16 CFY 14 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp kaldırımdaki Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e çarptı.

Bir otomobil firmasının genel müdürünün asistanı olan Çelik ağır yaralandı. Ambulansla Uludağ Üniversitesi’ne kaldırılan Zeynep Tuğçe Deniz Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Genç kadın, Mudanya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

'SESLER GELİNCE BİRİNE ÇARPTIĞIMI ANLADIM'

Kazanın ardından Nilüfer Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Orçun Türker, Bursa Nöbetçi 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce 'taksirle adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir fabrikada çalışan ve evli olan sürücü Orçun Türker'in ilk ifadesinde, “Olay gecesi 90-100 kilometre hızla seyir halindeydim. Batçıkta bir araç beni sıkıştırınca kendimi sağ tarafa attım, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettim. Daha sonra yol kenarında bir yere çarptığımı düşündüm. Orada bulunan belediye otobüs durağının biraz aşağısından sesler gelince birisine çarptığımı fark edip, hemen ambulansı aradım” dedi.

Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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