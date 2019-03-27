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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA / İSTANBUL
27.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Zekeriya Öz'le 'iki karşılaşma'

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Zekeriya Öz'le 'iki karşılaşma'

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olmak ve casusluk yapmakla suçlanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Topuz, Zekeriya Öz’le karşılaşmalarını da anlattı.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve gizliliğin ihlali’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 20-35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan Metin Topuz ile müşteki Haydar Keskin katıldı. Duruşma salonuna gözyaşlarıyla giren Topuz ifadesi esnasında da zaman zaman ağladı.

Zekeriya Özle iki karşılaşma

BAŞKONSOLOS VE MASLAHATGÜZÂR DA İZLEDİ

Duruşmayı ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ile bazı başkonsolosluk görevlileri ile yabancı basın mensupları izledi. Duruşma, konsolosluk görevlileri tarafından duruşmayı izlemeye gelen ABD yetkililerine simultane tercüme edildi.

Topuz, ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda 1982’de santral memuru olarak göreve başladığını, 1992’de ise Amerikan Federal Narkotik Dairesi’nde (DEA) irtibat ve danışma elemanı olarak görev yapmaya başladığını anlattı: “Görevim Türkiye ile ABD arasında yapılan kontrollü teslimatlarda yasal izinlerin alınması, görevliler arasında yazışmaları yapmak, bu konuda ABD’li amirlerime refakat etmek, kontrollü teslimat sonuçlarını Türk yetkililerine bildirmektir. Ayrıca ABD başkanlarının resmi ziyaretlerinde gelen güvenlik görevlilerine de refakat etmek görevlerim arasındadır. 25 yıllık görevim boyunca birçok emniyet ve kamu görevlisi ile tanıştık. Narkotik Şube’de görevli 14 müdürle irtibat kurduk. Polis memuru, komiser, şube müdürünü de eklersek yüzlerle ifade edilir. İddianameye sadece 2007-2015 tarihleri arasında suç işledikleri iddia edilen şahıslar konulmuş ve sadece bu kişilerle irtibatlı olduğum algısı yaratılmıştır. Halbuki yüzlerce görevliyle muhataptım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kabul görmüş devlet görevlileriyle tercümanlık sıfatıyla yaptığım işlerden suçlanacağım hiç aklıma gelmezdi.”

ZEKERİYA ÖZ ABD’DE KARŞILAMA İSTEDİ

METİN Topuz ifadesinde firari eski savcı Zekeriya Öz’le ilgili şunları anlattı: “İddianamede Zekeriya Öz’ün makamından sabit hatla arandığım yer alıyor. Öz’ün oğlu Talha Öz, vize müracaatında bulunacaktı. Ben de Talha Öz’ün geldiğini amirime arayıp haber verdim. Kendisini hiç görmedim. Çağlayan Adliyesi’ne ilk olarak ABD’li bir heyete refakat etmek için gittim. Bir başsavcı vekilinin odasındaydık. Makam kapısı bir hışımla açıldı. Televizyondan tanıdığım Zekeriya Öz içeri girdi. Bize aldırış etmeden, bir babanın oğlunu azarlaması gibi başsavcı vekilini azarladı. Öz ile ilk görüşmem böyle oldu. İkincisi ise amirim, ‘Taner Ergüven soruşturmasını yürüten savcıyı ABD’ye davet edelim sorularını kendi sorsun’ dedi. Kazım Aksoy’la adliyeye geldik. Nezaketen Öz’ü de davet ettik. Öz, ABD’de karşılama istedi. Ancak ABD makamlarında özel bir uygulama olmayacağını söyleyince kabul etmedi, savcıya da izin vermedi.”

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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