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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
26.09.2018 - 22:22, Son Güncelleme:

Zehir tacirlerine karşı uyuma

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Zehir tacirlerine karşı uyuma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu” (UYUMA) Projesi’nin tanıtımında uyuşturucunun dört bir koldan abluka altına alınması gerektiğini belirterek özetle şunları söyledi:

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla tüm yurtta okulların çevresinde güvenli alan oluşturma kararı alan İçişleri Bakanlığı, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde ilk hafta okul çevresindeki uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tüm okulları narkotim ekiplerine zimmetledi. Narkotim ekiplerinin takibindeki torbacılar okullara 50 metre uzaklıkta uyuşturucu satışı yaparken kameralara takıldı. Uyuşturucu, alıp-satarken kare kare görüntülenen torbacılar ve alıcılara yönelik operasyon yapıldı.
Ülke genelinde uyuşturucu risk analizi yapılarak, uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu iller, ilçeler, mahalleler, sokaklar belirlenerek “uyuşturucu trafiği” haritası da çıkarıldı. 17 ildeki uyuşturucu trafiği açısından riskli bölgeler belirlendi. Bu illerde, uyuşturucu satıcıların mesken tuttuğu, uyuşturucunun el değiştirdiği mahalleler, sokaklar “kırmızı” ile belirlenerek, buna göre önelemler artırıldı. Başta okullara yakın olanlar olmak üzere uyuşturucu satıcılarının mesken tuttuğu metruk binalar yıkılıyor. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Türkiye genelinde 60 bin 503 metruk bina belirlendi. Bu bu binalardan 21 bini yıkıldı.

‘BENİM ÇOCUĞUM YAPMAZ DEMEYİN’

“2018 yılbaşından 25 Eylül’e kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirdik. Bunun 13 bin 229’si sokak satıcısıdır. Bu konuda bugünden sonra çok daha kararlılıkla sokaklarda çocuklarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın güvenli bir halde olabilmesini temin eden adımlarımız devam edecektir. Uyuşturucu meselesinde, lütfen kimse kendini bu işin dışında ve uzağında görmesin. Buradaki belki de en zayıf noktamız ‘benim çocuğum yapmaz’ yaklaşımıdır. Bu işin ticaretini yapanlar sürekli uzmanlaşıyor. Her gün yeni teknikler, yeni kandırma yöntemleri ortaya koyuyorlar. 81 milyon ile bu mücadeleyi vermek zorundayız. Gözümüzü, kulağımızı dört açmalıyız. Okul önlerinde gezen tiplere, çocuklarımızın arkadaşlarına, çocuklarımızın davranışlarındaki değişikliğe, harçlıklarını nasıl harcadıklarına, sokakta mahallede varsa metruk binalara girip çıkanlara, duyduklarımıza, ezcümle etrafımızda ve çocuklarımızın etrafında olan bitene hep birlikte dikkat etmek durumundayız.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR

Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, önce sisteme kaydoluyor. Uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili herhangi bir olay gözlendiğinde, vatandaşlarımız bu uygulamayla bildirimlerini kısa sürede yapıyorlar. Haber merkezimize sadece bildirim yapan vatandaşımızın telefon numarası düşüyor. Bu sayede konum belirleniyor ve bulundukları yere en yakın polis ekibi, olaya hızlıca müdahale ediyor. Bu uygulamanın en önemli özelliği bildirim yapan vatandaşlarımızın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalmasıdır. Bu konu, ihbar ve şikâyetler noktasında vatandaşımızın en çok çekindiği konuydu. Bir uyuşturucu alışverişine şahit olan vatandaşlarımız, haklı olarak, başlarının derde girebileceği endişesiyle ihbarda bulunmaktan çekiniyorlardı. Esasen çekinmemek de lazım. Biz tedbir olarak bunu ortaya koyduk. Uygulamanın avantajlı yanı, bildirim yapabilmenin kolay olması ve tabi ki ekiplerimizin hızlı müdahalesinin sağlanabilmesidir. Herhangi bir yere gitmenize gerek yok, telefonla bir yerleri aramanıza, beklemenize gerek yok.” 134 BİN KİŞİYE GÖZALTI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında güvenlik güçleri Türkiye genelinde 2018 yılında 97 bin 340 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 134 bin 417 kişi gözaltına alınırken, 15 bin 262 kişi ise tutuklandı. Yapılan operasyonlar kapsamında 48 ton esrar, 11 ton 983 kilo eroin, 1 ton 79 kilo kokain, 535 kilo bonzai, 6 milyon 168 bin 25 adet ectasy, 8 milyon 674 bin 754 adet captagon, 6 milyon 565 bin 543 kök kenevir ele geçirildi.

OKUL ÖNÜNDE SUÇÜSTÜ

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla tüm yurtta okulların çevresinde güvenli alan oluşturma kararı alan İçişleri Bakanlığı, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde ilk hafta okul çevresindeki uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tüm okulları narkotim ekiplerine zimmetledi. Narkotim ekiplerinin takibindeki torbacılar okullara 50 metre uzaklıkta uyuşturucu satışı yaparken kameralara takıldı. Uyuşturucu, alıp-satarken kare kare görüntülenen torbacılar ve alıcılara yönelik operasyon yapıldı.

Ülke genelinde uyuşturucu risk analizi yapılarak, uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu iller, ilçeler, mahalleler, sokaklar belirlenerek “uyuşturucu trafiği” haritası da çıkarıldı. 17 ildeki uyuşturucu trafiği açısından riskli bölgeler belirlendi. Bu illerde, uyuşturucu satıcıların mesken tuttuğu, uyuşturucunun el değiştirdiği mahalleler, sokaklar “kırmızı” ile belirlenerek, buna göre önelemler artırıldı. Başta okullara yakın olanlar olmak üzere uyuşturucu satıcılarının mesken tuttuğu metruk binalar yıkılıyor. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Türkiye genelinde 60 bin 503 metruk bina belirlendi. Bu bu binalardan 21 bini yıkıldı.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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