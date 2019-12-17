MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZabıta mangası
GeriGündem Zabıta mangası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fatma AKSU
17.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Zabıta mangası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zabıta mangası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Edirnekapı’daki Zabıta Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. Girişte, Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy tarafından karşılanan İmamoğlu, Zabıta Tören Mangası’nı selamlayıp, alanda kendisini bekleyen Zabıta memurlarıyla tanıştı.

Zabıta Kontrol Merkezi’nde incelemelerde bulunan İmamoğlu’na burada, Ulusoy tarafından teknik bilgiler verildi. Heyet, daha sonra konferans salonuna geçerek, Ulusoy’un yaptığı detaylı sunumu dinledi.

Ziyarete ilişkin sosyal medayada tartışma çıkması üzerine İBB Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun bir açıklama yaptı.

Zabıta mangası

ONGUN: RUTİN BİR UYGULAMA

Ongun, ‘zabıta kıtası’ için “Bu bir rutin uygulama. Hem Zabıta, hem İtfaiye Daire Başkanlıklarımızı ziyaret ettik. İlk defa gidildi. Kendilerinden sunum aldık. Yeni projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. Başkanımızla zabıta personeline ‘Merhaba’ dedik. Zabıta ve İtfaiye’nin çeşitli birimlerinden belli sayıda personel tutulmuş, başkan görsün, tanısın diye. Onlara da merhaba demiş, çalışanlarımızla iletişim kurmuş olduk” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle