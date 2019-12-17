Zabıta mangası

Zabıta Kontrol Merkezi’nde incelemelerde bulunan İmamoğlu’na burada, Ulusoy tarafından teknik bilgiler verildi. Heyet, daha sonra konferans salonuna geçerek, Ulusoy’un yaptığı detaylı sunumu dinledi.

Ziyarete ilişkin sosyal medayada tartışma çıkması üzerine İBB Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun bir açıklama yaptı.

ONGUN: RUTİN BİR UYGULAMA

Ongun, ‘zabıta kıtası’ için “Bu bir rutin uygulama. Hem Zabıta, hem İtfaiye Daire Başkanlıklarımızı ziyaret ettik. İlk defa gidildi. Kendilerinden sunum aldık. Yeni projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. Başkanımızla zabıta personeline ‘Merhaba’ dedik. Zabıta ve İtfaiye’nin çeşitli birimlerinden belli sayıda personel tutulmuş, başkan görsün, tanısın diye. Onlara da merhaba demiş, çalışanlarımızla iletişim kurmuş olduk” dedi.