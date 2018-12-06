Zabıta alımı başvurusu son gün! Başvuru nereden yapılır?

Zabıta alımı başvurusu için geri sayım başladı. Çekmeköy ve Arnavutköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan zabıta alımı için detayları araştıran vatandaşlar, soluğu arama motorlarında aldı. Peki, zabıta alımı başvurusu nasıl gerçekleştirilecek?

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURUSU

1. İlan edilen Zabıta Memuru kadroları için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak.

2. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Y önetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

3. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

a) Başvuru Formu, (Kurumun veyawww.cekmekoy.bel.tr adresi üzerinden temin edilebilecektir.)

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi, ç) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı ve Kurumca onaylanmak

üzere fotokopisi,

d) KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, (Kurumdan temin edilebilecektir.)

f) 4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

İbraz etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (sadece iş günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Çekmeköy Belediyesi Hizmet Binası Merkez Mh. Piri Reis Cd. No:5 Çekmeköy /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında bulunan işyeri hekimi odasında yapılacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURUSU

İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu Seçme Sınavına girmiş ve en az 60 puan almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Formu Kurumun internet sitesinden (www.arnavutkoy.bel.tr) temin edilecektir.



Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı ve kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,



Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,



KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,



Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (erkek adaylar için)



En az B sınıfı sürücü belgesi aslı ve kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,



4 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIYOR?

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.



Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.



Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.



Boy ve Kilo ölçümleri başvuru sırasında yapılacaktır.