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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE (DHA)
20.08.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

Zabıt kâtibinden 21 gündür haber yok! 5 yıl önce kaybolan 2 yeğeni de ölü bulunmuştu

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Zabıt kâtibinden 21 gündür haber yok! 5 yıl önce kaybolan 2 yeğeni de ölü bulunmuştu

Kırıkkale'de esrarengiz biçimde ortadan kaybolan zabıt kâtibi Ömer Doğan'ın (44) izine aradan geçen 21 güne rağmen rastlanmadı. 5 yıl önce 2 yeğeni kaybolduktan sonra öldürülmüş bulunan Doğan için otomobilinin bulunduğu köyde başlatılan arama çalışmaları, kadavra ve iz takip köpekleriyle sürdürülüyor.

Evli ve 2 çocuk babası zabıt kâtibi Ömer Doğan, 21 gün önce sabah saatlerinde işe gitmek için Sanayi Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kırıkkale Adliyesi'ndeki işine giden Doğan, saat 10.00 sıralarında dışarı çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ve polis, çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Ömer Doğan'ın, Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen Köyü'ne gittiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine jandarma, köyde geniş çaplı arama yaptı. Doğan'a ait otomobil yazlık bahçesinde park halinde bulundu. Zabıt kâtibi ise bulunamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Doğan'ın kayboluşunun 21'inci gününde yaklaşık 50 asker, Balışeyh Dikmen Köyü ile Yeniçıkan mevkiindeki arama çalışmalarına devam ediyor. Aramalara, jandarmaya ait kadavra köpekleri 'Mavi' ve 'Konuk' ile iz takip köpeği 'Oyuk' da katılıyor.

YEĞENİ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Ömer Doğan'ı en son gören yeğeni H.D. gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

5 YIL ÖNCE KAYBOLAN 2 YEĞENİ ÖLÜ BULUNDU

Ömer Doğan'ın kayboluşundaki sır perdesi aralanmaya çalışılırken zabıt katibinin 2 yeğeninin de 5 yıl önce kaybolduktan sonra ölü bulunduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Doğan'ın çobanlık yapan 15 yaşındaki yeğeni Furkan Doğan Dikmen Köyü'nde kayboldu. Bir gün sonra köy çıkışında av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

20 yaşındaki Murat Doğan da aynı yıl kayboldu. Öldürüldüğü belirlenen Murat Doğan'ın cesedi ise kaybolmasından 17 gün sonra bulundu.

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