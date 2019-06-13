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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.06.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Yüzüne kezzap dökülen Berfin’in ameliyat süreci başladı

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Yüzüne kezzap dökülen Berfin’in ameliyat süreci başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne kezzap dökülen Berfin Özek tedavi olmak için Bodrum’a geldi. Eski görünümüne yeniden kavuşacağı için heyecanlı olduğunu belirten Berfin, ameliyat için gün saymaya başladı.

İskenderun’da eski sevgilisi tarafından yüzüne kezzap dökülerek hayata küstürülen Berfin Özek, sabah saatlerinde Bodrum’a estetik operasyon için geldi.

Yüzüne dökülen kezzap Berfin tanınmaz hale gelirken, genç kız olay sonrasında sağ gözünü kaybetmiş, diğer gözünde de kısmen görme kaybı oluşmuştu.

Berfin’in durumunu değerlendiren Sağlık Bakanlığı hızlı bir şekilde harekete geçerek 400 bin liralık ameliyatı için düğmeye bastı. Tek hayali yüzüne kavuşmak olan Berfin 1,5 yıl içerisinde 5 ameliyat olacak. 17 Haziran Pazartesi günü ilk ameliyatı gerçekleştirilecek olan Berfin bugün Bodrum’da bulunan Acıbadem Hastanesine geldi. İşlemleri yapılan Berfin ameliyat gününe kadar hastanede kalacak.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından Bodrum Otogarı'nda karşılanan Berfin Özek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirterek, şu sözlere yer verdi:
“Hastaneye geldik tahliller yapılacak. İnşallah aksi bir durum çıkmaz ve 17 Haziran’da ameliyata girerim. Herkesin dualarını bekliyorum. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'ne bizi burada karşıladıkları için teşekkürlerimi sunuyorum.”

Berfin’in babası Yaşar Özek ise, “İnşallah 17 Haziran günü kızım ilk ameliyatına girecek. Buradan iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

15 Ocak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzü tanınmaz hale gelen genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin’i bu hale getiren Çeltik ise tutuklanarak; kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile yargılanmaya başlandı.

Kezzap saldırısına maruz kalan Berfin, yeni yüzü için gözyaşları içinde yola çıktı
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