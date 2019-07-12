Yüzüklerin Efendisi filminde yüzüğün lavlarına atılarak yok edildiği dağ hangisi?
Tolkien’in efsane eseri Yüzüklerin Efendisi’nin serileri zaman zaman bilgi yarışmalarına konu oluyor. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmi de bunlardan biri. Peki, dünyanın kaderini değiştirecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadelenin anlatıldığı seride, yüzüğün lavlarına atılarak yok edildiği dağ hangisi?
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Peter Jackson'ın yönetmenliğini yaptığı, J. R. R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarının ikinci ve üçüncü bölümlerinden uyarlanan 2003 yılında gösterime giren fantazi filmidir. Yüzüklerin Efendisi film serisinin Yüzük Kardeşliği ve İki Kule'den sonra üçüncü filmidir. Dünyanın kaderini değişterecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadelenin anlatıldığı seride, yüzük Hüküm Dağı lavlarına atılarak yok ediliyor.
17 Aralık 2003 tarihinde gösterime giren Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, tüm zamanların en çok gişe hasılatı kazanan filmlerinden biri oldu. Film toplamda 1.119.110.941 Amerikan doları kazandı. Ayrıca on bir dalda Akademi Ödülü'ne aday olan film, aday olduğu bütün kategorileri kazandı ve Ben-Hur (1959) ve Titanik (1997) ile birlikte bunu başaran filmlerden biri oldu. Ayrıca En İyi Film dalında Akademi Ödülü kazanan tek fantazi türündeki film oldu. Filmin sinemalarda gösterilen kurgusuna 52 dakika daha eklenerek hazırlanan Uzatılmış Özel Versiyon 14 Aralık 2004 tarihinde DVD olarak dağıtıldı.
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