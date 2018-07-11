Yüz felcinin nedenleri nelerdir? Yüz felci belirtileri nelerdir?

Yüz felci, yüze gelen sinir liflerinin zedelenmesi sonucu yüzün mimik kaslarındaki hareket kaybına neden olan bir hastalıktır.

Yüz felcinin en bilinen nedeni enfeksiyonlar (Bell’s palsi) olmasına rağmen, yüz felcine neden olabilecek onlarca farklı sebep vardır. Her bin kişiden 2’sinde görülen bu hastalık kadın ve erkeklerde eşit derecede görülmektedir, bunun yanı sıra kış aylarında daha fazla ortaya çıktığı söylenir, ancak her mevsimde yüz felci ile karşılaşmanız mümkündür. Yüz felcinin en bilinen nedeni enfeksiyonlar (Bell’s palsi) olmasına rağmen, yüz felcine sebep olabilecek onlarca farklı sebep vardır. Sebebe göre hastalığın ilerleyişi ve tedavisi farklıdır. Viral enfeksiyonlar (Bell’s palsi ve Ramsey Hunt Sendromu), Cerrahi sebepler, Orta kulak iltihabı, Lyme hastalığı, Nörolojik hastalıklar (Multiple skleroz, Gullian Barre vb.), Kafatası ve yüz kemiği kırıkları, Doğum travmaları, Genetik sendromlar (Charge sendromu vb.), İnme (problemin nedeni fasiyal sinir hasarı değil, fasiyal sinirin kontrol edildiği beyin bölgesinin hasarıdır)

Şikayetleri ve Bulguları: Yüzde ağrı, baş ağrısı ve baş dönmesi, kulak ağrısı, kulak çınlaması, sese karşı hassasiyet, konuşma zorluğu, salyayı tutamama gibi sorunlara neden olmaktadır.

Tanısı için neler yapılmalıdır: Bir Nöroloğa muayene olunmalıdır.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Bell’s Palsi olan kişilerin %85’inde iyileşme olduğunu rapor ediyor. Bunun yanında kalıcı hasarın önlenmesi ve kasların tekrar işlev görebilmesi için fizik tedavi mutlaka alınmalıdır. Tedavisiz izlenen yüz felcli olgularda çok yüksek oranda tatminkar iyileşme sonuçları elde edildiğinin gösterilmesine rağmen, standart uygulama tüm olguların tedavi edilmesidir.