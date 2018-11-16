Yusufeli sanalda yaşayacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL KURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYusufeli sanalda yaşayacak
GeriGündem Yusufeli sanalda yaşayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İdris EMEN - YUSUFELİ
16.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yusufeli sanalda yaşayacak

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Yusufeli sanalda yaşayacak

Hasankeyf, Halfeti ve Samsat’tan sonra baraj suları altında kalacak olan Artvin Yusufeli ilçesi de taşınıyor. Halihazırda ilçe ile köylerin her sokağı 360 VR kamerayla kayıt altına alınıyor. Şehir baraj suyu altında kalınca, isteyenler sanal turla mahallesini sokak sokak gezebilecek, eski evlerini ziyaret edebilecek. Yusufeli halkı taşınmayla sosyal dokunun bozulacağı endişesi taşıyor.

YUSUFELİ, 1950’lerde Öğdem’e bağlı küçük bir kasabayken şehir merkezinin taşınmasıyla ilçe oldu. Devlet binalarının bütün malzemeleri Yusufeli’ne taşındı. 90 yaşındaki Salih Gedikli belediyede çalıştığı o günleri “En ağır eşya olan PTT’nin kasası katıra yüklenerek getirilmişti” diye anlatıyor. Daha o zamanlarda Çoruh Nehri üzerine bir baraj yapılacağı ve ilçenin başka yere taşınacağı iddiaları kulaktan kulağa yayılmıştı. Tam 68 yıl sonra baraj inşası için düğmeye basıldı ve 2013’te temeli atıldı. Su altında kalacak şehir merkeziyle köylerde bulunan taşınmazlar kamulaştırılmaya başlandı. Ardından kentin taşınacağı bölge belirlendi. Halen mevcut yerleşim merkezinin güneybatısında, 2 bin 600 konutluk yeni bir şehir inşa ediliyor. Burada 270 işyeri, dört okul, bir pansiyon ve üç cami yapılacak. İlerleyen dönemde okul, cami ve sosyal donatı alanları sayısı yeniden değerlendirilecek. Baraj su tutmaya başlayınca şehir taşınmaya başlayacak. İlçe merkeziyle dört köyün tamamen su altında kalacağını, 16’sının da barajdan kısmen etkileneceğini söyleyen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, “Yeni şehir baraj gölünün kenarında olacak. Şu anda kadar 3 bin 180 kişi yeni yapılan konutlar için başvuruda bulundu. Yaklaşık 10 bin kişiye ev sahipliği yapacak yeni yerleşim yeri yapılıyor” diyor. İlçenin mezarları da yeni yerleşim yerine taşınacak.

Yusufeli sanalda yaşayacak

TAŞINMA PLATFORMU

İlçenin taşınması için belediye başkanı ve kaymakamın da aralarında yer aldığı ‘taşınma platformu’ kuruldu. 25 kişilik platform baraj suları yüzünden taşınan Hasankeyf, Halfeti ve Samsat’a giderek incelemede bulunuyor. Aytekin, “Benzer sebeplerden taşınan şehirleri gezip hataların burada yapılmaması için incelemelerde bulunuyoruz. Dört kez Hasankeyf’e gittik. Samsat devletin taşınma konusunda ilk tecrübe edindiği şehir. Taşınma sonrasında Samsat’ın sermayesi dışarıya kaçmış. Bu yüzden de ilçe gelişememiş. Biz tespitlere dikkat ederek ilçemizin daha iyi taşınmasına dikkat ediyoruz” diyor. Sular altında kalacak Yusufeli’nin belgelenmesi için sanal gerçeklik projesi başlatıldı. Şehir merkezi ile köylerin her sokağı, her caddesi 360 VR kamerayla hem hava hem de karadan kayıt altına alınıyor. Böylece yıllar sonra Yusufeliler, sanal tur sayesinde sular altında kalan köy ve şehirlerini sokak sokak gezebilecek, evlerini ziyaret edebilecek. Yine aynı proje kapsamında şimdiki Yusufeli’ni anlatan bir kent müzesi de kurulacak. Müzede Yusufeli’nin fotoğrafları ile somut kültürel değerleri yer alacak.

Yusufeli sanalda yaşayacak

BARAJ 2021’DE BİTECEK

DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden (DSİ) alınan bilgiye göre yeni konutlar hak sahiplerine inşaatın maliyet fiyatına verilecek. Sıfır faizle 15 yıl taksitle dağıtılacak olan konutlar için hak sahiplerinden ilk 5 yıl taksit alınmayacak. 2013’te temeli atılan Yusufeli Barajı bittiğinde 275 metre yükseklikle dünyanın en büyük 3. barajı olacak. Sadece enerji üretimine yılda 600 milyon TL katkı sağlayacak olan Yusufeli Barajı inşaatının 2021’de bitmesi bekleniyor.

Yusufeli sanalda yaşayacak

‘APARTMANLAR KOMŞULUĞU BİTİRİR’

YUSUFELİLER taşınma sonrası şehrin sosyal dokusunun bozulmasından endişe ediyor. 86 yaşındaki Gülüzar Yüksel, “Burada evlerimizin bahçesinde her türlü sebze ve meyveyi yetiştiriyoruz. Balkonumuzda, damımızda yemek yiyerek sohbet ediyoruz. Yeni yerleşim yerinde, apartman dairesinde bunların hiçbiri olmayacak” derken, evinin damında çağ kebabı yapan Hamza Yazıcı ise, “Boşa akan nehrin önünü kesip ondan faydalanmak, baraj yapmak iyi bir şey. Ama şu anda evimin damında kebap yapıp komşularımla yiyorum. Acaba yeni yerde de bu şekilde komşuluğumuzu sürdürebilecek miyiz? Ben 13 sene İstanbul’da kaldım. Orada böyle bir komşuluk yoktu. Alt kattaki üst kattaki komşusunu tanımıyordu. Eğer yeni yerde öyle bir ortam olacaksa iyi olmaz” diye konuşuyor. Taşınmayla ilçenin ruhunu da kaybedeceğini söyleyen Fatih Gedikli ise, “Ancak 50 senede ilçe olmayı başarmıştık. Yeni yerleşim yerimiz 100 senede bunu başaramaz. Zaten yaşlı nüfusumuz giderse, genç nüfus yeni yerleşim yerinde durmaz” diye konuşuyor.

‘DÜŞÜK FİYAT BİÇİYORLAR’

Yusufeli’nde bir diğer şikâyet konusu, su altında kalacak taşınmazların kamulaştırılmasıyla ilgili. Halk ev ve iş yerlerinin düşük bedellerle kamulaştırıldığını savunuyor. Emekli öğretmen Şevket Şahin, “Arazim var ve kamulaştırılması konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Düşük fiyat biçiyorlar. Arazimin değeri önerilen fiyatın üstünde” diyor. Yeni ilçeye taşınmak yerine başka şehirlere göç edeceklerini söyleyenler de var. Yeni şehirden ev almayı düşünmediğini söyleyen Hüsamettin Erbaş, “Bursa’dan ev satın aldım. Oraya yerleşmeyi düşünüyorum” diyor. Ayşe Gümüş de baraj yapımı tamamlandığında yeni yerleşim yerine değil, köye göç edeceğini söylüyor: “Yeni ilçeden ev almayı düşünmüyoruz. Henüz nereye gideceğimize karar vermedik. Muhtemelen köyüme yakın bir yere taşınırım.”

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yürek dağlayan haber... Yıkıldılar!

CHP’de başdöndüren trafik: Hedef 16 Nisan!

Yok artık! Okul müdürü böyle yakalandı

Canlarını zor kurtardılar! Her şey bir anda oldu