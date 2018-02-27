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    Yuşa tepesi nerededir? Yuşa tepesine nasıl gidilir?

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 22:19 | Son Güncelleme:

    Yuşa tepesi nerededir, nasıl gidilir sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar bu kutsal yerin önemini ve hikayesini merak ediyorlar. Hz. Yuşa Türbesi, Yuşa tepesinde yer almaktadır. İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise bölgeye hem toplu taşıma yoluyla hem de özel araçlarıyla nasıl gidileceğini sorguluyorlar. İşte detaylar.

    Türbe, İstanbul ilinde ve Beykoz’da yer almaktadır. Otobüs ile bu tepeye gelmek isteyen kişiler 15T, 15TY ve 135G otobüslerine binerek bölgeye ulaşabilirler. Bölgeye kendi aracı ile gelmek isteyen ziyaretçiler ise; Kavacık sapağından Beykoz yönüne doğru ilerlemeli ve Tokatköy’e varmalılardır. Buraya vardıktan sonra tepeye ulaşmanız için tabelalar sizi yönlendirecektir.

    YUŞA TEPESİNİN HİKAYESİ

    Sultan Süleyman’ın hükümdar olmasının ardından, Kanuni süt kardeşi olan Şeyh Yahya Efendi için biri Beşiktaş’ta biri de Anadolu kavağında olmak üzere iki adet dergah hazırlatır. Şeyh Yahya Efendi bir gün uyurken rüyasında birini görür. Bu kişi ona rüyasında ” Ben Yûşa Peygamberim, beni ziyaret et. Ben şu tepede yatıyorum, gel ve beni bul.” diye seslenir. Şeyh Yahya Efendi bu rüyayı dikkate almaz ve rüyasında görüğü tepeye gitmez. Ardından ertesi gece aynı kişi tekrar rüyasında girer ve rüyada ” Gelmedin, yarın gel ve beni bul.” der. Bunun üzerine Şeyh Yahya Efendi Hz. Yûşa’nın mezarının yerini araştırır ve mezarın Filistin’de olduğu hakkında bazı bilgilere erişir.

    Şeyh Yahya Efendi rüyada gördüğü tepelere tekrar gitmez ve rüyayı ciddiye almamaya karar verir. Fakat o gece tekrar rüyasında aynı kişiyi görür. Bu sefer rüyasında yediği azardan dolayı gündüz uyanır ve hemen rüyasında gördüğü alana gider. Burada bir çoban ile karşıları. Ona ne kadar zamandır bu bölgede havan otlattığını sorar. Çoban yaklaşık 10 gibi bir süre belirtir. Bunun üzerine Şeyh Yahya Efendi, çobana bu süre içerisinde bu bölgede ilginç bir duruma rastlayıp rastlamadığını sorar. Çoban ise hemen yemyeşil çimenlik bir alanı gösterir. ” Hayvanlarımı buraya ne zaman getirsem orada ki yeşil alana hiç basmadılar. Her zaman etrafından geçip otlandılar. Ne oradaki otları yerler ne de oranın üstüne basarlar. ” dedi.

    O günden beri Şeyh Yahya Efendi, Hz. Yûşa türbesini bulan kişi olarak bilinmektedir. Bu olayın ardından hemen Kanuni Sultan Süleyman’a giderek durumu anlatır ve o alana hemen bir türbe yaptırılır.

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