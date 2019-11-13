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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.11.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Yürüyüş yaparken rahatsızlanan polis memuru vefat etti

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Yürüyüş yaparken rahatsızlanan polis memuru vefat etti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde eşi ile parkta yürüyüşe çıkan polis memuru, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Erdal Ergül (47), akşam saatlerinde evinde yediği yemeğin ardından eşiyle birlikte evlerinin yakınındaki parkta yürüyüşe çıktı. Yürüyüş esnasında aniden rahatsızlanan Ergül’ün eşi 112 Acil Sağlık ekiplerini durumdan haberdar etti. Olay yerine gelerek ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, Ergül’ü ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ergül hayatını kaybetti. Erdal Ergül’ün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

ERZİNCAN’DA DEFNEDİLECEK

2006 yılından bu yana Bandırma Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Ergül’ün cenazesi Bandırma Devlet Hastanesi’nden alınarak Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törenin ardından memleketi Erzincan’a gönderildi. Düzenlenen törene Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Emniyet Müdürü Soner Duran, Başsavcı Önder Yeniçeri ile Ergül’ün mesai arkadaşları ve sevenlerinden oluşan kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Ergül’ün çocukları törende babalarına ait polis kıyafetlerini giyerken, annesi ve eşi de gözyaşları içerisinde töreni takip etti.

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