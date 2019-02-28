Yurttan kaÃ§an 3 kÄ±z kentte ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Yurttan kaçan 3 kÄ±z kentte ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±!
KARABÃœK'te kaldÄ±klarÄ± yetiÅŸtirme yurdundan 23 gÃ¼n Ã¶nce kaÃ§an, 15 ve 16 yaÅŸlarÄ±ndaki 3 kÄ±zdan 2'si kuafÃ¶re gittikten sonra para Ã¶demeyince ÅŸikayet Ã¼zerine polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Kentteki 6 farklÄ± kuafÃ¶re gidip saÃ§ ve makyaj yaptÄ±ran kÄ±zlar kelepÃ§elenerek Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine teslim edildi. Â
KarabÃ¼kâ€™te yetiÅŸtirme yurdunda kalan Ã‡.M. (15), Ä°.B.S. (15) ve A.T.S. (16), 23 gÃ¼n Ã¶nce kaldÄ±klarÄ± yurttan kaÃ§tÄ±. Bolu'ya geldiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen 3 kÄ±z, kentteki 6 kuafÃ¶re gidip saÃ§larÄ±nÄ± ve makyajlarÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±ktan sonra para vermeden kaÃ§tÄ±. KuafÃ¶rlerin ihbarÄ± Ã¼zerine polis 3 kÄ±zÄ±n kimliklerini belirleyip bulunmalarÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. KÄ±zlar bugÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda da SÃ¼mer Mahallesi'ndeki bir kadÄ±n kuafÃ¶rÃ¼ne gidip saÃ§larÄ±nÄ± ve makyajlarÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±. Daha sonra kÄ±zlar para vermeden kuafÃ¶rden kaÃ§tÄ±. Durum polise haber verildi. Polis yaklaÅŸÄ±k 1 kilometre boyunca yaya ÅŸekilde kovaladÄ±ÄŸÄ± kÄ±zlardan Ã‡.M. ve Ä°.B.S.'yi havaya 3 el ateÅŸ ederek durdurdu. A.T.S. ise kaÃ§tÄ±.Â KelepÃ§e takÄ±lan 2 kÄ±z, Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine teslim edildi.
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle