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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.04.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Yüreklerin ağza geldiği an

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İstanbul, Esenyurt’ta erkek arkadaşıyla kavga eden 26 yaşındaki İ. C., 18’inci katında oturduğu rezidansın camına çıkarak intihara teşebbüs etti. İ. C. olay yerine çağrılan müzakereci polisin ikna çabalarıyla aşağıya atlamaktan son anda kurtarıldı. 

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  • Yüreklerin ağza geldiği an
  • Yüreklerin ağza geldiği an
  • Yüreklerin ağza geldiği an
  • Yüreklerin ağza geldiği an
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Olay, Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi'nde lüks bir rezidans sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa bir süre önce işinden ayrılan İ. C. dün gece de sevgilisiyle tartışarak kaldığı eve geldi.

İddiaya göre evde alkol alan ve telefonda sevgilisiyle tartışan genç kadın, erkek arkadaşına ‘beni istemiyorsan ben de kendimi öldürürüm’ diye mesaj atarak 18. katında oturduğu evin camına çıktı.

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarken, polis ekipleri de uzun süre genç kadını ikna etmeye çalıştı.

Oturduğu 18’inci katta cama çıkan genç kadın yaklaşık bir saat intihar girişimini sürdürdü. Olay yerine gelen müzakere polis ekipleri İ. C.'nin sevgilisine ulaşarak cep telefonuyla iletişim kurmalarını sağladılar.

Uzun uğraşlar sonunda ikna olan genç kadın intihar girişiminden vazgeçti. Bir süre sonra sakinleşen İmran C., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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