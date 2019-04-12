Yürekler ağza geldi...
KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde, 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan kız çocuğunu polis ikna etti.
Olay, akşam saatlerinde Erenler Mahallesi Kevser Sokak’ta meydana geldi. 9 katlı binanın çatısına çıkan ve ismi öğrenilemeyen kız çocuğu intihara kalkıştı.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin merdivenli aracıyla çatıya çıkan polis, kız çocuğunu ikna etmeye çalıştı.
Kısa süre sonra ikna edilen kız çocuğu, merdivenli araç ile çatıdan indirildi. Sağlık ekipleri tarafından muayene edilen kız çocuğu, daha sonra ailesine teslim edilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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