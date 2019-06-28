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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.06.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Yürek yakan sözler: Kızımın cesedini istiyorum

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Yürek yakan sözler: Kızımın cesedini istiyorum

Zonguldak’ta 2017 yılında “İnternet kafeye gidiyorum” diyerek evden ayrılan ve hala bulunamayan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı’nın annesi Yeter Koçaklı konuştu. Koçaklı: "Ben devletimden kızımın cenazesini istiyorum. 2,5 senedir benim çektiğimi Allah biliyor” şeklinde konuştu.

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Koçaklı Ailesi'nin 7 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı, geçen Ocak ayında "İnternet kafeye gidiyorum" deyip ailesinin yanından ayrıldı. En son internet kafenin bulunduğu sokakta görülen Nesrin Koçaklı'dan 2 yıldır haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine her yerde aranan Nesrin Koçaklı adeta sırra kadem bastı. Çevredeki güvenlik kameraları başta olmak üzere görüştüğü kişilerin ifadelerine de başvuran ekipler olayla ilgili Erkan Kanyılmaz (20) isimli zanlı gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Tutuklanarak ceza evine gönderilen Erken K.,’nın ardından konuşan anne Yeter Koçaklı ise, kızının ölü ya da diri bulunmasını istedi. Tutuklanan Erkan. K., hakkında da konuşan anne Koçaklı, "Kızımı arıyorum. Erkan.K’ya gittim geldim kızımı sordum benim kızım senle görüşmüş en son dedim. 'Abla ben senin kızını bilmiyorum' dedi bana. Aradan 2,5 yıl geçti ben duydum ki o şahıs yapmış. Denize kendi atmış sonrada elimden çıktı düştü diye iftira atıyor. Ben kızımın cesedini istiyorum. Daha yaşadığını umut etmiyorum. Erkan.K. kızınız denize atladı deyince daha diyecek bir şeyim kalmadı. Kızımın ölüsü nerede bunun hiç mi çamaşırı yok, hiç mi ayakkabısı çıkmadı denizden. Bir kemiği olsun yine de razıyım. Ben kızımın her şeyine razıyım. Ama Erkan.K., benim kızımı bulacak. Erkan.K. benim kızımı nereye koyduysa nereye gömdüyse bulacak. Milleti de kandırmasın. Sadece cenazemi istiyorum. Bana cenazemi ne yapsın etsin bulsun nereye gömdüyse nereye de koyduysa söylesin. Daha önce Erkan.K.'nın evine gittim ve bana 'Ben senin kızını görmedim, konuşmadım. Bu yalanları niye uydurdu. Bizi niye kandırdı. Bana deseydi ki, senin kızın benim elimden çıktı denize düştü deseydi ben evladımı arardım. Bu 2,5 sene niye susmuş. Bununda var kardeşleri, bununda var ailesi bunların başına da gelse iyi mi olur. Ben devletimden kızımın cenazesini istiyorum. 2,5 senedir benim çektiğimi Allah biliyor” şeklinde konuştu.

Yürek yakan sözler: Kızımın cesedini istiyorum

Kardeşinin 2 buçuk yıldır kayıp olduğunu ve hala bulunamadığını ifade eden Emrah Koçaklı, “2,5 yıldır kayıp. 2,5 yıl sonra bize bir telefon geldi. Bize 'Suçlular bulundu cenazeniz var' dendi. Cenazemiz var dedi ama şuanda cenazemiz verilmedi. Bize diyorlar ki, 'Denize atılmış' dediler. Denizde bulunmadı. 2 yıl önce bulunmadı ki 2 yıl sonra bulunsun diyorlar. Ben buradan sesleniyorum büyük devlet başkanlarına parti olmaksızın hepsinden buradan yardım istiyorum. Ben cenazemi alıp son görevi mi yapıp toprağa vermek istiyorum. Buradan özellikle Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum. Bize bir babalık yapsın biz garibiz elimiz uzanmıyor her şeye ama onun her şeye eli uzanır Allah'tan sonra o her şeyi yapar. Biz sadece cenazemizi alıp toprağa verip huzurla yaşamak istiyoruz. Suçlularda cezalarını verecek olan kişi devlettir. Ben sadece cenazemi istiyorum. Cenazesi yoksa kemiği olsun kemiği olsun her şeye razıyız. Her şeye rağmen biz alıp kardeşimi toprağa verip huzurla durmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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