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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
15.05.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Yunus polisinin şehit olduğu kazada taksici 'asli kusurlu' çıktı

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Yunus polisinin şehit olduğu kazada taksici 'asli kusurlu' çıktı

Bursa'da, motosikletli Yunus timinde görevli polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın (29) şehit olduğu trafik kazasının ardından tutuklanan taksici Sıtkı Dağ (49) olay yerinde yapılan keşfin ardından hazırlanan raporda 'asli kusurlu' bulundu.

Motosikleti kullanan ve davada tutuksuz yargılanan polis memuru Sezer Berktaş'ın (35) ise 'tali kusurlu' olduğu kaydedildi. Mahkeme, kazadan ağır yaralı kurtulan Berktaş’ın bazı organlarında işlev zayıflığı olduğu gerekçesiyle istenilen, ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca olaydan 12 ay sonra verilebileceği bidirilen raporun beklenmesine karar verdi.

Kaza, geçen yıl 21 Ekim günü merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş'ın kullandığı 16 A 4886 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ'ın kullandığı 16 T 0360 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, polis memurları Sezer Berktaş ve Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memurlarından Hayrettin Yılmaz'ın kazadan 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. 2 yıllık polis memuru Yılmaz'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yılmaz'ın kalbi ve akciğeri Ankara'da 2 hastaya, karaciğer ve böbrekleri ise Bursa'da 3 hastaya nakledildi. Yaralanan taksi şoförü Sıtkı Dağ ise tedavisinin ardından tutuklandı.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde taksi şoförü Sıtkı Dağ hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla, polis memuru Sezer Berktaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI

Davanın duruşmasına tutuklu sanık Sıtkı Dağ, tutuksuz sanık polis memuru Sezer Berktaş ve taraf avukatları ile ölen polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın yakınları katıldı. Duruşmada 3 ay önce olay yerinde yapılan keşfin ardından hazırlanan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporda taksi sürücüsü Sıtkı Dağ’ın 'asli kusurlu', motosiklet sürücüsü Sezer Berktaş’ın ise 'tali kusurlu' olduğu bildirildi.

'AİLEM MAĞDUR, TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

Rapor üzerine söz alan Berktaş, kazada kusurunun olmadığını öne sürdü. Dağ ise uzun süredir tutuklu bulunduğunu, ailesinin bakacak kimseleri olmadığı için mağdur hale geldiklerini belirterek, tahliyesini talep etti.

RAPOR, KAZADAN 12 AY SONRA

Duruşmada Sezer Berktaş'ın avukatlarının, kazadan ağır yaralı kurtulan müvekkillerinin bazı organlarında işlev kaybı olduğu gerekçesiyle istedikleri raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca  olaydan 12 ay sonra hazırlanabileceği yönünde bilgi alındığı kaydedildi.

Mahkeme, adli tıp raporunun beklenmesi ile Sıtkı Dağ’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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