Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Alınan bilgiye göre, hudut birlikleri İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grubu yakaladı. İncelemede, şüpheliler arasında, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

DOSYASI YARGITAY'A GÖNDERİLMİŞTİ

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç hakkında, "görevde yetkiyi zincirleme kötüye kullanmak", "özel hayatın gizliliğini zincirleme ihlal ve ifşa etmek", "hakaret" gibi suçlardan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davaya bakan Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi de firari Kılınç'ın dosyasını, yargılamanın yapılabilmesi için Yargıtay'a göndermişti.

HSYK MÜFETTİŞLERİ DE ÇARPICI TESPİTLERDE BULUNMUŞTU

HSYK müfettişleri Zafer Kılınç’ın meslekten ihraç edilmesine neden olan raporlarında, "Mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ile güveni gideren nitelikle hareket ederek, başka Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere bir kısım kamu kurumları ile buralarda görev yapan kamu görevlilerini itibarsızlaştırma gayesiyle kamuoyunda ’İzmir askeri casusluk davası’ olarak bilinen soruşturmanın sürecinde, usul ve yasalara aykırı işlem tesis ettiği tespitinde bulundu. Zafer Kılınç’ın, o dönemde Donanma Komutanı olan Oramiral Nusret Güner ve kızıyla ilgili astsubay S.A.’nın evinde ele geçirilen dijital verilerdeki fişleme kayıtlarını, bunları kaleme alan Hakim M.A. ve evlerine kamera yerleştiren Astsubay M.K. hakkında hiçbir ceza kovuşturması yapmadan, iddianameye koyduğu belirtildi. Mağdur durumunda olan Nusret Güner ve kızının iddiaları reddetmelerine, doğrulayıcı hiçbir delil bulunmadığını söylemelerine, şikayetçi olmamalarına rağmen, ayrıca soruşturma konusuyla ilgisi bulunmadığı halde, üst düzey komutanı itibarsızlaştırmak için fişleme kayıtlarını sansürsüz olarak iddianamede kullandığına da yine müfettişler raporlarında yer verdi.

Savcı Zafer Kılınç ile ilgili, çeşitli bulaşıcı hastalıkları bulunan eskort kızlarla ilişkisi olan askerler hakkında, bu konuda mahkeme kararı bulunmadan, görevi olmamasına ve kanunda yer almamasına rağmen, birliklerine yazı yazıp ’Özel hayatın gizliğini ihlal’ ettiği saptaması da yapıldı. Savcı Zafer Kılınç’ın yine soruşturmada sanık olan kişilerin, cinsel içerikli özel konuşmalarını ve mesajlarını ifşa ettiği, askeri hakimler Özcan Celep, Taner Güçlü, İsmail Volkan Şahin hakkında da askeri hakimlik yasasına muhalefet ettiği, suçüstü durumu olmadan evlerinde arama talebinde bulunduğu, Milli Savunma Bakanlığı’ndan iznin almadığı da müfettiş raporunda yer aldı.