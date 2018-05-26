Yunanistan’a kaçmaya çalışan 26 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı Hudut Birliği askerleri, bu sabaha karşı Yunanistan sınırında bulunan Doyran köyü yakınlarındaki kontrol noktasına 6 otomobille gelen ve çocukların da içinde bulunduğu araçları durdurup arama yaptı.

İncelemede, otomobillerde bulunanlar arasında polislikten ihraç edilmiş, askeri okuldan atılmış, FETÖ okullarında öğretmenlik yapmış ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu öne sürülen 26 FETÖ şüphelisinin bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yanlarındaki çocuklar, yakınlarına teslim edildi. Gözaltındaki FETÖ şüphelileri, Yaşar K., Burak L., Ahmet B., Hasan Ç., Zafer K., Fatih Ç., Mehmet O., Fethi K., Kürşat K., İsmail D., Emre K., Nihat K., Hasan K., Cüneyt S., Yunus Emre K., Ahmet Berk A., Yusuf K., Sinan Ç., Atilla U., Atife K., Emine O., Neşe K., Emel K., Mülkiye A., Hilal Ç. ve Sibel M.’nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR