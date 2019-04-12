Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de jandarma ve sınır birliği askerleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan 6 FETÖ/PDY şüphelisi ile 2 organizatör yakalandı.
Sınır birliği askerleri, merkeze bağlı Yenikadın Köyü'ndeki 2'nci derece askeri yasak bölgede 4 kişi yakaladı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin yapılan incelemede 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan yargılanan eski polis memuru U.S(30) , eski öğretmenler M.A. (29) ve M.C. (44) ile M.E.E. (25) adlı öğrenci olduğu belirlendi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Meriç ilçesine bağlı Umurca Köyü'nde, plakasız motosiklet ile seyir halinde olan bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan eski üsteğmen A.S.(30) olduğu ortaya çıktı. Jandarma, A.S.'yi gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri, Havsa ilçesinin Kabaağaç Köyü'nde ise 2 kişinin, bir araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalıştığını gördü. Yaşanan kovalamaca sonucu 2 şüpheli yakalandı. Otomobille yoluna devam eden 1 şüpheli de kontrol noktasında yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski asker H.K.(29) ile organizatörler C.B.(38) ve N.T. (23) oldukları belirlendi.
Şüphelilerden U.S., M.E.E., M.A. ve M.C., sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. A.S., H.K., C.B. ve N.T.'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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