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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan ARTAN/İSTANBUL(DHA)
26.10.2019 - 17:55, Son Güncelleme:

Yunanistan'a iltica başvurusu darbe girişimi sonrası 231 kat arttı

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Yunanistan'a iltica başvurusu darbe girişimi sonrası 231 kat arttı

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün(FETÖ), 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl 3 ay geçerken, darbe girişimi sonrası Yunanistan'a iltica taleplerinde rekor artış yaşandı.2015 yılında sadece 42 Türk,Yunanistan'a iltica talebinde bulunurken darbe girişimi sonrasında sayının 231 kat artarak 9 bin 723'e yükselmesi dikkat çekti.

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı, Eylül ayı iltica verilerini açıkladı.Verilere göre Eylül ayında Yunanistan’a 310 Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu. FETÖ'nün hain darbe girişiminden önce Yunanistan'a 2013- 2015 yılları arasında Türkiye'den 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu sayı rekor düzeyde arttı. Yunanistan'a darbe girişimi öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı iltica talebinde bulunurken, darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189'a çıktı.15 Temmuz- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı, Yunanistan'a iltica talebinde bulundu. Darbe girişimi üzerinden 3 yıl 3 ay geçerken, Eylül ayı da dahil toplam 9 bin 723 Türk vatandaşının Yunanistan'a iltica için başvurması dikkat çekti. 

DÜNYA GENELİNDEN 252 BİN İLTİCA BAŞVURUSU

Yunanistan'dan 2013 yılından bu yılın Eylül ayı da dahil bu yana toplam dünya genelinden 252 bin 643 kişi iltica için başvurdu. Bu başvuruların büyük bir çoğunluğu erkekleren oluştu. En çok iltica için başvuranlar ise 66 bin 429 ile Suriye vatandaşlarından oluştu.Suriyelileri, 40 bin 469 ile Afganistan vatandaşları ve 30 bin 571 ile Pakistanlılar takip etti

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ERKEKLERDEN OLUŞTU

İltica için başvuranların büyük çoğunluğu erkeklerden oluştu.Başvuruların 171 bin 685'i erkek ve 80 bin 958'ini ise kadınlar yaptı. 10 bin 196'sı ise çocuklardan meydana geldi.En çok ise 18-34 yaş grubundan başvuru yapıldı. 125 bin 585 kişi bu yaş gurubundan oluştu. 0-13 yaş grubundan 59 bin 161, 14-17 yaş grubundan 21 bin 686, 35-64 yaş grubundan 45 bin 32 ve 65 yaş üstü 1179 kişiden oluştu. En çok iltica başvurusu ise 55 bin 867 kişi ile Attika bölgesi oldu. Attika'yı 45 bin 462 ile Midilli, 33 bin 539 Selanik ve 19 bin 447 ile Sisam takip etti. 

YUNANİSTAN'A 2013-2019 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA İLTİCA BAŞVURULARI 

1.Suriye:66 bin 429

2.Afganistan:40 bin 469 

3.Pakistan:30 bin 571

4.Irak:27 bin 688

5.Arnavutluk:11 bin 548 

6.Türkiye:9 bin 859

7.Bangladeş:7 bin 540

8.İran:6 bin 637

9.Kongo:5 bin 617

10.Gürcistan:5 bin 502

11.Diğer ülkeler:40 bin 873

Toplam:252 bin 643

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