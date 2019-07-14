Yunan mitolojisinde Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılan kişi kimdir?
Titanlar Olimposlulara karşı isyan edince tanrıların kralı olan Zeus, onlara önderlik eden aralarından birini gökyüzünü taşıma cezasına çarptırdı. Bu önder, Yunan mitolojisinde, Lapetos ile Klymene'nin 13 çocuğundan en güçlü olanıdır ve Prometheus'un da kardeşidir. Peki, Olympos’a saldırdığı için Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılan kişi kimdir?
Mitolojide yer alan tanrılar kralı Zeus, kendisiyle savaşmak isteyen Atlas'a çok kızar ve ona bir ceza vermek ister. Atlas, sonsuza kadar Gök Kubbe'yi sırtında taşımalıydı. Bu görevden kurtulmak isteyen Atlas, Herkül kendisinden yardım isteyince sinsice bir plan yaptı. Herakles bir bahçede bir ejderhanın koruduğu üç altın elmayı ele geçirmek istiyordu. Atlas, Herakles'e kendisi dönünceye kadar Dünya'yı sırtında taşırsa elmaları ona getireceğini söyledi.
Bununla birlikte, Atlas çoğunlukla küre şeklinde bir şey taşırken tasvir edilir, en mükemmeli de Flaman Mercator’un toplu halde yayınlanan haritalarının kapağında kullanılanıdır. Daha yakından bakılırsa bu kürenin aslında Dünya değil, gökkubbe olduğu görülecektir. Ayrıca Mercator, kitabının adını Titan’dan değil, ilk kez “göksel” küreyi (“yerküre”nin aksine) ürettiği kabul edilen (dağlara da adını vermiş olan) efsanevi filozof, Moritanya Kralı Atlas’tan almıştır.
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