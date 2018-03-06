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    Yunan adalarında mahsur kalan Türkler ülkeye döndü

    İHA
    06.03.2018 - 13:45 | Son Güncelleme:

    Ege Denizi'nde dün meydana gelen fırtına nedeniyle Yunan adalarında mahsur kalan Türk vatandaşları, bugün sabah saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

    Dün öğlen saatlerinde Ege kıyılarında başlayan şiddetli fırtına nedeniyle Yunan adalarında 40 Türk mahsur kalmıştı. Sabah saatlerinde fırtınanın dinmesiyle birlikte adalarda mahsur kalan vatandaşlar ülkeye dönüş yaptı. Bodrum’dan günübirlik olarak Yunanistan’ın İstanköy Adası'na giden 12 kişi ise feribot ile sabah saatlerinde ilçeye geldi. İzmir’in, Muğla’nın ilçelerinden ve Aydın’ın kıyı ilçelerinden Rodos, Mikonos, Kalimnos adalarına giden 38 kişinin de feribotlarla geri döndüğü öğrenildi.

    Yunan adalarında mahsur kalan Türkler ülkeye döndüBaşkan Kocadon aradı, Türk tekneleri misafir etmek istedi

    Günübirlik tatil için Kos Adası'na giden Göztepe Bodrum Futbol Akademisi bölge sorumlusu Emrah Çatak, hava muhalefeti nedeniyle feribot seferleri iptal edildiği için Bodrum’a geri dönemediklerini belirterek, “Dün seyahat için yine Göztepe’nin bir organizasyonu için karşıya geçmiştik. Sabah hava patlaktı hatta orada esprisini yaptık, 'acaba bugün burada kalır mıyız?' diye sosyal medyada arkadaşlarla şakalaşırken gerçek oldu. Acente ile iletişime geçtik, Sahil Güvenlik ile görüştüklerini söylediler. Daha sonra her iki Sahil Güvenliğin güvenlik nedeniyle hava şartlarından dolayı seyahate izin verilmeyeceğini, orada kalmamız gerektiği söylendi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon arayarak durumumuzu öğrendi. Kos limanında bir Türk teknesi varmış onun sahibi aradı 'mağdur olmayın' dedi. 12 kişilik odası varmış teknesinin kalabileceğimizi söyledi. Başka ülkede olsak da sahip çıkılmak çok güzel bir duyguymuş. Bu da bize bir tecrübe oldu” ifadelerini kullandı.

    Yunan adalarında mahsur kalan Türkler ülkeye döndüBazı yolcular ise yaşanan duruma tepki göstererek, muamelenin yanlış olduğunu söyledi. Bir okulda görevli öğretmen yaşadığı duruma şöyle tepki gösterdi: “Kabus gibiydi, hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Feribota gidiyoruz ve bize diyorlar ki; 'hayır kalkmıyoruz otele gidin, sabah 9’da gelin.' Böyle bir mantık var mı? Hava şartları kötü olabilir ama bize verilecek cevap bu değil, çok ayıp. Paramız olmayabilirdi. Başka bir ülkede böyle kalmak kabus gibi oldu.”

    Yunan adalarında mahsur kalan Türkler ülkeye döndüFeribot Kaptanı İrfan Çiriğ ise yaşanan rötarın tamamen güvenlik amaçlı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
    “Dün öğleden sonra hava şartlarının kötüleşmesi, yolcuların emniyeti açısından uygun bulmadık. Yani hakkımızı kullandık seyre çıkmadık. Limanda kalmayı tercih ettik.”

    Etiketler: Yunan adaları , Ege Denizi , Muğla , Bodrum , fırtına , İstanköy , Rodos , Mikanos , Kalimnos , Kos , Emrah Çatak , Mehmet Kocadon , İrfan Çiriğ , son dakika
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