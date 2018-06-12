Yumurtacı ve sütçü kılığında para toplamışlar

EVDE 50 BİN EURO BULUNDU

Örgütün bir süredir himmet toplamak için evlerde toplanmadığı ve yeni bir yöntem hayata geçirdiği, polisin yakaladığı bir örgüt üyesinin itirafı üzerine ortaya çıktı. Örgüt üyesi, sütçü ve yumurtacı gibi kılıklara giren örgüt üyelerinin varlıklı örgüt üyelerine süt ya da yumurta götürdükleri sırada himmet paralarını aldıklarını, alınan paraların da daha sonra aynı yöntemle tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine verildiğini itiraf etti.



Takibe geçen polis ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Başakşehir’deki evinde yakaladıkları Ahmet Bişmiş’in üzerinde 50 bin Euro ele geçirdi. ‘Eyalet imamı’ olduğu ileri sürülen Şükrü Mutlu ile telefon trafiği saptanan Mürsel Acar da yumurta almak için gittiği Kocaeli’den İstanbul’a döndüğü sırada gözaltına alındı. Ahmet Bişmiş’in, ‘Bakırköy-Osmaniye büyük bölge imamı’ olduğu, ByLock ve Falcon haberleşme programları kullandığı, bazı örgüt üyeleriyle de ‘Candy Crush’ oyunu görünümlü haberleşme ağı üzerinden mesajlaştığı öne sürüldü. Ahmet Bişmiş’in üzerinden çıkan ‘Halil Bişmiş’ adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin de sahte olduğu belirtildi.



BÜYÜK BÖLGE İMAMIYMIŞ

Yumurtacı kılığındaki Mürsel Acar’ın ‘Güngören-Merter büyük bölge imamı’ olduğu, Şükrü Mutlu’ya bağlı çalıştığı iddia edildi. Acar’ın, Fetullah Gülen’in “Para yatırın” çağrısının ardından Bank Asya’ya 2014 yılı ocak ayında 32 bin 194 TL ve 2015 yılı ocak ayında da 70 bin 727 TL yatırdığı saptandı. Geçmişte örgüte ait kurumlarda çalıştığı belirlenen Acar’ın örgüt üyeliği saptanan kişilerle yurtdışına gidip geldiği belirlendi. Ahmet Bişmiş ve Mürsel Acar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.