Yüksekliği hesaplayamadı, İstanbul'da trafiği felç etti
Dışı beton kaplı iki trafoyu İstanbul'a getiren TIR sürücüsü, TEM Otoyolu 0-3 Bağlantısı'nda Yüzyıl Köprüsü altından geçmeye çalıştı. Sürücü üst geçidin yüksekliğini hesap edemeyince TIR'ın üstündeki beton trafonun tabanı köprüye sıkıştı. Yolun tek şeridi trafiğe kapanırken bölgede yoğun trafik oluştu.
Burdur Bucak’tan yüklediği dışı beton kaplı iki trafoyu Fatih’e götüren sürücü Zafer Elmas, =-3 karayolu Atışalanı mevkiinde son andüa frene bastı ama üst geçide çarpmaktan kurtulamadı. Üst geçidin üzerinde yazılı 4.5 metre yükseklik tabelasını görmediğini söyleyen Elmas, “9 km yolum kalmıştı. Soldan geçseydim takılmayacaktım. Sağ taraf daha alçak” dedi. Polis kazayla ilgili tutanak tutarken üst geçide takılan trafonun üst beton kaplaması yola saçıldı. Kaza nedeniyle 0-3 Karayolu’nda İstoç’a kadar uzanan trafik oluştu.
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