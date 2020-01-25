YSK’ya yeni başkan

Görevde bulunduğu 7 yılda 8 kritik seçim sürecini yöneten Güven ve YSK’nın beş üyesi emekliye ayrılırken dün tören düzenlendi. Törende ilk olarak Yargıtay kontenjanından yeni seçilen Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Orhan Usta ile Danıştay kontenjanından seçilen Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek yemin etti. Daha sonra görev süresi devam eden üyeler ile yeni üyeler yeni başkanı seçmek üzere toplandı. Gizli oyla yapılan seçimle Akkaya 11 üyenin 8’inin oyunu alarak yeni başkan oldu. YSK üyesi Cengiz Topaktaş ise 3 oy aldı.

Güven, seçim sonrasında görevi Akkaya’ya devretti. 24 Ocak 2023’e kadar YSK Başkanlığı’nı yürütecek olan Akkaya, “Ben de görevi onurlu şekilde bitirip başka meslektaşıma teslim etmeyi diliyorum. Sadi Güven gibi bir isimden görevi devralmaktan onur duyuyorum” dedi.

Muharrem Akkaya, Adalet Bakanlığı üst bürokrasisinde görev yapan ve bakanlıktan Yargıtay’a üye seçilen bir isim. Dört yıldır YSK üyesi olan Akkaya, 16 Nisan 2017’de yapılan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin oylandığı referandum ile son yerel seçimlerde YSK’da üye olarak görev yaptı. Akkaya, referandumun iptal edilmesi taleplerinin reddi; İstanbul seçimlerinin iptalinin ise kabulü yönünde oy kullanmıştı.