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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
18.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

YSK’dan ilk Binali Yıldırım kararı: Önümüze gelecek, ilke kararı alamayız

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
YSK’dan ilk Binali Yıldırım kararı: Önümüze gelecek, ilke kararı alamayız

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na görevinden ayrılmadan aday olup olmayacağı konusunda ilke kararı alınması talebini, ‘konunun gündemlerine gelme ihtimali’ bulunduğu gerekçesiyle reddettti.

BİR KARAR VERİN

Ankara Barosu avukatlarından Sedat Vural, Yıldırım’la ilgili konunun çözüme kavuşturulması için YSK’ya başvurarak ilke kararı alınmasını istedi. Vural başvurusunda, muhalefet partilerinin, Yıldırım’ın, Anayasa’nın 94’üncü maddesine göre bulunduğu görevden istifa etmesi gerektiğini, AK Parti ve MHP’nin ise istifa zorunluğunun bulunmadığını savunduklarını kaydetti. Vural, hem akademik kadroların hem sivil toplumun konu hakkında ikiye bölündüğünü, bu nedenle YSK’nın konuyu ilke kararı ile hukuk zemininde sonuçlandırması gerektiğini belirtti. YSK kararında, 27 Şubat’ın “İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na itirazlarının son günü” olduğu belirtilerek, şöyle denildi: “Kurulumuzun itiraz olarak önüne gelme ihtimali bulunan bir konuda nihai karar niteliğinde ilke kararı almasının hukuken mümkün olmaması gözetilerek, ilke kararı alınması talebinin reddine karar verilmiştir.”

BAKANLAR İÇİN VERMİŞTİ

Avukat Sedat Vural, YSK’nın 30 Mart 2014 tarihindeki mahalli seçimlerinde bakanların belediye başkan aday olması durumunda görevlerinden istifa etmelerine gerek olmadığı yönünde ilke kararı aldığını anımsattı.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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