YSK’dan ilk Binali Yıldırım kararı: Önümüze gelecek, ilke kararı alamayız
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na görevinden ayrılmadan aday olup olmayacağı konusunda ilke kararı alınması talebini, ‘konunun gündemlerine gelme ihtimali’ bulunduğu gerekçesiyle reddettti.
BİR KARAR VERİN
Ankara Barosu avukatlarından Sedat Vural, Yıldırım’la ilgili konunun çözüme kavuşturulması için YSK’ya başvurarak ilke kararı alınmasını istedi. Vural başvurusunda, muhalefet partilerinin, Yıldırım’ın, Anayasa’nın 94’üncü maddesine göre bulunduğu görevden istifa etmesi gerektiğini, AK Parti ve MHP’nin ise istifa zorunluğunun bulunmadığını savunduklarını kaydetti. Vural, hem akademik kadroların hem sivil toplumun konu hakkında ikiye bölündüğünü, bu nedenle YSK’nın konuyu ilke kararı ile hukuk zemininde sonuçlandırması gerektiğini belirtti. YSK kararında, 27 Şubat’ın “İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na itirazlarının son günü” olduğu belirtilerek, şöyle denildi: “Kurulumuzun itiraz olarak önüne gelme ihtimali bulunan bir konuda nihai karar niteliğinde ilke kararı almasının hukuken mümkün olmaması gözetilerek, ilke kararı alınması talebinin reddine karar verilmiştir.”
BAKANLAR İÇİN VERMİŞTİ
Avukat Sedat Vural, YSK’nın 30 Mart 2014 tarihindeki mahalli seçimlerinde bakanların belediye başkan aday olması durumunda görevlerinden istifa etmelerine gerek olmadığı yönünde ilke kararı aldığını anımsattı.
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