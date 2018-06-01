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    YSK'dan Deniz Baykal kararı

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 09:10 | Son Güncelleme:

    CHP'den aday adayı olan Tarkan Yılgün, CHP’nin Milletvekili aday listesinde Antalya 1. sırada yer alan Deniz Baykal’ın milletvekilliği yapıp yapamayacağının heyet raporuyla öğrenilmesi için BİMER aracılığıyla YSK’ya başvurmuştu. YSK, yapılan başvuruya “Deniz Baykal’ın milletvekili seçilmesine engel bir durum olmadığı” cevabını verdi.

    CHP’den Milletvekili aday adayı olan Güneydoğu gazisi Tarkan Yılgün, milletvekili listesine giremeyince sosyal medya hesabından CHP'ye yönelik sert ifadeler kullandı. Yılgün, Deniz Baykal'ın aday gösterilmesine itiraz ederek YSK'ya başvurdu.

    Tarkan Yılgün, CHP’nin Milletvekili aday listesinde Antalya 1. sırada yer alan Deniz Baykal’ın milletvekilliği yapıp yapamayacağının heyet raporuyla öğrenilmesi için BİMER aracılığıyla YSK’ya başvurduğunu açıkladı. Mesajında BİMER’e yaptığı başvuruyu da paylaşan Yılgün, CHP Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık sorunları yaşadığını belirterek, “Hepimizin bildiği üzere kendisinden 6 aydır haber alınamıyor. Hep iyi denilerek geçiştiriliyor” dedi.

    'ENGEL YOK'

    CHP’li Tarkan Yılgün’ün başvurusuna YSK’dan yanıt geldi. YSK kararında “Deniz Baykal’ın milletvekili seçilmesine engel bir durum olmadığı” vurgusu yapıldı.

    İşte o karar:

    YSKdan Deniz Baykal kararı

    Etiketler: sağlık durumu , milletvekili adayı , gündem
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