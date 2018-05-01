YSK yasakları açıkladı! Güneşin batmasından iki saat sonra...

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekilleri Genel Seçimi’ne ilişkin adaylara uygulanacak propaganda yasaklarını içeren kararları Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Güneşin batmasından iki saat sonra

Buna göre, seçim zamanında genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu binalarında ve seçim kurullarınca gösterilenlerden başka meydanlarda toplu propaganda yapmak yasak olacak. Açık yerlerde güneşin batmasının ardından iki saat sonra ve güneşin doğumunda kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak. Fakülteler, öğrenci yurtları ve üniversite kampüslerinde seçim propagandası ve seçim toplantısı yapılamayacak. Yurtdışında açık yerlerde ve gümrük kapılarında sözlü propaganda yapılamayacak.

Adaylıkların kesinleştiği 13 Mayıs Pazar gününden itibaren cumhurbaşkanı adayları, yurt içinde seçim büroları açabilecek. Ticari faaliyeti devam eden yapılar, seçim bürosu olarak kullanılamayacak. Adaylar yurtdışında seçim büroları açamayacak.

23 Haziran'a kadar serbest

Seçime katılan cumhurbaşkanı adayları, 13 Mayıs’tan itibaren 23 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, ikinci tura kalınması halinde 25 Haziran’dan 7 Temmuz Cumartesi saat 18.00’e kadar ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecek. Vatandaşların elektronik posta adreslerine, sabit ve cep telefonlarına görüntülü, sesli, yazılı propaganda mesajları gönderilmesi yasak olacak.

Hediye, eşantiyon yasak

Adaylar, propaganda süreleri içine kendilerini tanıtıcı broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren yayınları dağıtmakta serbest olacak. Ancak bu malzemeleri dağıtacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekecek. Adayları, seçmenlere herhangi bir hediye, eşantiyon dağıttırmaları yasak olacak.

Başbakan ve bakanlarla milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapmayacaklar. Bu maksatla yapılan gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmi ziyafetler verilemeyecek.