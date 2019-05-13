YSK seçmen kaydı sorgulama TC ve E-Devlet ile nasıl yapılır?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama, yenilenen İstanbul seçiminin ardından araştırılan konu olmaya başladı. Yenilenen seçimde nerede oy kullanacağım sorusuna yanıt arayan seçmenler, TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifreleri ile 2019 YSK seçmen sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, TC ile ve E-Devlet aracılığıyla YSK seçmen sorgulama işlemi hakkında detaylı bilgiler
YSK seçmen kaydı sorgulama, yenilenen İstanbul seçimlerinde oy kullanacak olan birçok seçmenin araştırdığı konu olmaya başladı. TC Kimlik Numarası ve Nüfus Cüzdanı bilgisi ile sorgulanabilecek olan seçmen kaydı, E-Devlet üzerinden ise tek bir tıkla öğrenilebilecek. İşte, YSK üzerinden seçmen sorgulama işlemi hakkında bazı bilgiler
YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Eğer E-Devlet şifreniz yoksa aşağıdaki linke tıkladıktan sonra nüfusa kayıtlı olduğu il, sıra no ve TC kimlik numarası girildikten sonra oy kullanılabilecek okul öğrenilebilecek.
YSK ÜZERİNDEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
E-Devlet şifreniz varsa TC kimlik numaranızı aşağıdaki metni takip ederek nerede oy kullanabileceğinizi tek tıkla öğrenebilirsiniz
E-DEVLET İLE NEREDE VE HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?
Sandıklar açıklandığında, sandık sorgulama işlemini kolayca yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Bu işlemi aynı zamanda seçmen kaydınızı sorgulamak için de kullanabilirsiniz.
Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.
Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.
* T.C. Kimlik Numaranız
* Adınız
* Soyadınız
* İl
* İlçe
* Muhtarlık Adı
* Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)
Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Seçmen Bilgi Kağıdını İndir” düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı “pdf” olarak indirebilirsiniz.
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