YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), yapılan tahkikat sonucu beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağı açıklandı. Bu gelişmenin ardından kayıtlarının nerede olduğunu merak eden seçmenler, YSK seçmen sorgulama sistemi üzerinden, kayıtlı oldukları adresleri araştırmaya başladı. Peki, YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?
31 Mart yerel seçimleri kapsamında muhtarlık bölgesi askı listeleri YSK tarafından güncelleştirilmek üzere askıya çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından milyonlarca seçmen YSK seçmen kaydı sorgulama sistemini kullanarak kendi bilgilerini görmek üzere internette araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 17 Ocak'ta askıdan indirilecek. Seçmenler bu tarihten itibaren YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.
YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası (Eski ehliyetlerde sayfa olarak tanımlanıyor) bilgileri yeterli olacak.
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YSK'DAN SEÇMENLERE UYARI
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), yapılan tahkikat sonucu beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağı, bu durumdaki seçmenlerin askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacakları bildirildi.
Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik yapıldığına ilişkin basında haberler yer aldığı belirtildi.
Bazı ilçe seçim kurulu başkanlıklarıyla siyasi partilerden de bilgiler ulaştığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur."
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