YSK sandık sorgulama sayfası açıldı! Hangi sandıkta oy kullanacağım?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mahalli İdareler Seçimlerinde, vatandaşların hangi sandıkta ve nerede oy kullanılacağına ilişkin bilgileri erişime açtı. Yerel seçimlerde, oy kullanılacak sandık bilgisine YSK'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor. Peki, YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), internet sitesinden 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılabileceğine ilişkin sorgulamanın yapıldığı uygulamayı aktif hale getirdi. İşte, YSK seçmen sorgulama sayfası...
HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?
Seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor. Ayrıca, bu bilgilere "e-Devlet" ile YSK'nin "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan da ulaşılabiliyor.
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YSK ÇAĞRI MERKEZİ SEÇMENLERE HİZMET VERİYOR
YSK tarafından vatandaşların seçime ilişkin sorularına yanıt bulabilmesi için 2014'te kurulan çağrı merkezi, 30 kişilik bir ekiple 7 gün 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar, "444 9 975" numaralı çağrı merkezini arayarak, seçmen kaydını sorgulayabiliyor, nerede oy kullanacağını, seçim takvimindeki süreçler ve seçime ilişkin her türlü sorusuna yanıt alabiliyor.
Öte yandan, YSK'nin internet sitesinden, telefon bilgisi ve elektronik posta adresini sisteme kaydeden yaklaşık 1,7 milyon vatandaşa SMS, 1 milyondan fazla vatandaşa da elektronik posta gönderiliyor Mesaj içeriklerinde askı dönemine ilişkin bilgilendirme, kişinin nerede oy kullanacağı, hangi belgelerin gerekli olduğu, oy verirken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler yer alıyor. YSK, seçime kadar sürecin sağlıklı işleyebilmesi için kendi personelini de SMS ve elektronik postalarla sürekli bilgilendirecek. Bu kapsamda seçim takvimi gün gün personelle paylaşılıyor.
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