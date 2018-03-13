YSK harekete geçti... Çalışmalar başladı

İttifak düzenlemesi nedeniyle YSK’nın oy hesaplama sisteminde kullandığı tüm materyaller değişecek.

Partilerin seçim ittifakına karar vermesi nedeniyle sandık sonuç tutanakları, il ve ilçe birleştirme tutanakları yeni sisteme göre hazırlanacak. YSK’nın seçimlere ilişkin bilgisayar yazılımları da buna uyumlu hale getirilecek. Tutanak formlarında, “ittifak ve ortak oy” bölümü açılacak. Aynı sistem bilgisayar yazılımlarında da yer alacak.



BAĞIMSIZ ADAY LİNKİ



Cumhurbaşkanlığına adaylık konusunda, bağımsız adaylar için 100 bin imzanın noterler tarafından alınmasına karar verilirse, YSK ile noterler arasında bilgisayar hattı kurulacak. Eğer başvurular ilçe seçim kurulları kanalıyla alınırsa, yine 100 bin imza konusunda bilgisayar yazılımı geliştirilecek. Sistem, hem onlarca hem de birkaç tane çıkacak bağımsız adayla ilgili işlem yapacak kapasitede olacak.



YAZILIMDAN FORMLARA KADAR



Bu işlerle ilgili olarak YSK’da üyelerden oluşan bir komisyon kurulacak. Komisyon, ilçe ve il seçim kurulları ile merkezde yapılacak işleri tasnif edecek. Bunların görevlendirme ve eğitimleri yapılacak. YSK’nın standart kullandığı tüm formlar ve genelgeler, ittifak kurallarını da içerecek şekilde yenilenecek. Bilgisayar yazılımları da buna göre güncellenecek. Sandık güvenliği ile ilgili düzenlemeler ve itirazlar da bu çalışmanın konusu olacak.

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