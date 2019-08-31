YPG çekildi iddiası: ‘Gözümüzle teyit etmek istiyoruz’
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin bilgiler verdi. Bu bölgeyle ilgili olarak sağlanan mutabakat kapsamında Harekat Merkezi’nin kurulduğunu, İHA ve helikopter uçuşlarının devam ettiği aktaran Akar, “Amerikalılar tarafından YPG’nin, teröristlerin oradan çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti. Ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Suriye’nin kuzeyinde, ABD ile Türkiye’nin koordineli olarak tesis etmeyi planladığı güvenli bölgeye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda çeşitli seviyelerde görüşmeler olduğunu hatırlattı. Akar özetle şunları söyledi:
TAKVİM DEVAM EDİYOR
“Başlangıçtan itibaren ortaya koyduğumuz ilkeler var. Bu ilkelerden birincisi; ülkemizin güneyinde hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Toplantılar ve görüşmeler bu çerçevede başladı ve sürdürüldü. Bu doğrultuda alınması gereken tedbirler konuşuldu, mutabakatlar sağlandı. Bu mutabakatlara göre yol haritası ve bir takvim belirlendi. Şu ana kadar bu takvim devam ediyor. ‘Herhangi bir şekilde takvim yapılıyor, bu iş bitti’ şeklinde rehavet söz konusu değil.
Bakan Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla devlet mezarlığını ziyaret ederek karanfil bıraktı.
‘TAKİPTEYİZ’
Bu takvimin aksaksız, eksiksiz uygulanmasına gayret gösteriyoruz. Orada Hareket Merkezi kuruldu, çalışmaya başladı. Bir Türk, bir ABD’li general komutayı sevk ve idare ediyor. Bugüne kadar İHA uçuşları başladı, devam ediyor, helikopter uçuşları başladı, devam ediyor. Amerikalılar tarafından bize bildirilen YPG’nin, teröristlerin oradan çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Oradaki bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bize bilgileri var, teyide muhtaç. Biz bunların tamamını bizzat görmek istiyoruz. Bizzat gözümüzle teyit etmek istiyoruz. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.
MÜNBİÇ’İ UNUTMADIK
Devriyelerin de bir an önce başlamasını istiyoruz. Bu konuda temaslarımız devam ediyor. Tabii onların kendi personelini buraya getirmeleri, hazırlık yapmaları bir zaman almakla beraber hiç bir şekilde bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, bu konuda herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep vermemek için yapılması gerekenlerin yeri ve zamanında yapılmasını şiddetle takip ediyoruz. Biz kendilerine de hatırlatıyoruz. Münbiç’teki sözler tutulmadı. Bütün faaliyetleri bu bilgi çerçevesinde takip ediyoruz.”
‘TERÖRİSTLERİN ENSESİNDEYİZ’
Önceki akşam Bakanlıkta düzenlenen rütbe terfi töreninde de konuşan Akar, “TSK’nın pençesi teröristlerin ensesinde. Pençe-1’de 64, Pençe-2’de 16 ve Pençe-3’te 22 olmak üzere Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi” dedi. ◊ ANKARA
4 HELİKOPTER UÇUŞ YAPTI
Bakan Akar, bölgedeki helikopter uçuşlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Bölgede önce içerisinde Türk subaylarının da bulunduğu bir ABD helikopteri uçtu. Dün de (29 Ağustos), 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter (2 Türk-2 ABD) uçmak suretiyle havadan keşif ve gözetleme yaptılar. Bunlar önümüzdeki günlerde devam edecek.” Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise “Suriye´de Fırat´ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD´li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki helikopter ile gerçekleştirildi” ifadesi kullanıldı.
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