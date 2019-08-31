YPG çekildi iddiası: ‘Gözümüzle teyit etmek istiyoruz’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYPG çekildi iddiası: ‘Gözümüzle teyit etmek istiyoruz’
GeriGündem YPG çekildi iddiası: ‘Gözümüzle teyit etmek istiyoruz’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
31.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

YPG çekildi iddiası: ‘Gözümüzle teyit etmek istiyoruz’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YPG çekildi iddiası: ‘Gözümüzle teyit etmek istiyoruz’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin bilgiler verdi. Bu bölgeyle ilgili olarak sağlanan mutabakat kapsamında Harekat Merkezi’nin kurulduğunu, İHA ve helikopter uçuşlarının devam ettiği aktaran Akar, “Amerikalılar tarafından YPG’nin, teröristlerin oradan çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti. Ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Suriye’nin kuzeyinde, ABD ile Türkiye’nin koordineli olarak tesis etmeyi planladığı güvenli bölgeye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda çeşitli seviyelerde görüşmeler olduğunu hatırlattı. Akar özetle şunları söyledi:

YPG çekildi iddiası: ‘Gözümüzle teyit etmek istiyoruz’

TAKVİM DEVAM EDİYOR

“Başlangıçtan itibaren ortaya koyduğumuz ilkeler var. Bu ilkelerden birincisi; ülkemizin güneyinde hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Toplantılar ve görüşmeler bu çerçevede başladı ve sürdürüldü. Bu doğrultuda alınması gereken tedbirler konuşuldu, mutabakatlar sağlandı. Bu mutabakatlara göre yol haritası ve bir takvim belirlendi. Şu ana kadar bu takvim devam ediyor. ‘Herhangi bir şekilde takvim yapılıyor, bu iş bitti’ şeklinde rehavet söz konusu değil.

YPG çekildi iddiası: ‘Gözümüzle teyit etmek istiyoruz’

Bakan Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla devlet mezarlığını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

‘TAKİPTEYİZ’

Bu takvimin aksaksız, eksiksiz uygulanmasına gayret gösteriyoruz. Orada Hareket Merkezi kuruldu, çalışmaya başladı. Bir Türk, bir ABD’li general komutayı sevk ve idare ediyor. Bugüne kadar İHA uçuşları başladı, devam ediyor, helikopter uçuşları başladı, devam ediyor. Amerikalılar tarafından bize bildirilen YPG’nin, teröristlerin oradan çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Oradaki bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bize bilgileri var, teyide muhtaç. Biz bunların tamamını bizzat görmek istiyoruz. Bizzat gözümüzle teyit etmek istiyoruz. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.

MÜNBİÇ’İ UNUTMADIK

Devriyelerin de bir an önce başlamasını istiyoruz. Bu konuda temaslarımız devam ediyor. Tabii onların kendi personelini buraya getirmeleri, hazırlık yapmaları bir zaman almakla beraber hiç bir şekilde bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, bu konuda herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep vermemek için yapılması gerekenlerin yeri ve zamanında yapılmasını şiddetle takip ediyoruz. Biz kendilerine de hatırlatıyoruz. Münbiç’teki sözler tutulmadı. Bütün faaliyetleri bu bilgi çerçevesinde takip ediyoruz.”

‘TERÖRİSTLERİN ENSESİNDEYİZ’

Önceki akşam Bakanlıkta düzenlenen rütbe terfi töreninde de konuşan Akar, “TSK’nın pençesi teröristlerin ensesinde. Pençe-1’de 64, Pençe-2’de 16 ve Pençe-3’te 22 olmak üzere Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi” dedi. ◊ ANKARA

4 HELİKOPTER UÇUŞ YAPTI

Bakan Akar, bölgedeki helikopter uçuşlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Bölgede önce içerisinde Türk subaylarının da bulunduğu bir ABD helikopteri uçtu. Dün de (29 Ağustos), 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter (2 Türk-2 ABD) uçmak suretiyle havadan keşif ve gözetleme yaptılar. Bunlar önümüzdeki günlerde devam edecek.” Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise “Suriye´de Fırat´ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD´li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki helikopter ile gerçekleştirildi” ifadesi kullanıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Batman'da kan davası vahşeti! Defalarca bıçakladılar, kimseyi yaklaştırmadılar
Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında saldırı: Bir ölü
'Göç var, bize doğru geliyorlar, tedbirli olmamız lazım'
FETÖ’nün Malezya sorumlusu Türkiye’ye getirildi