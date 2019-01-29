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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

Youtube Türkiye rekorunu kıran (Reynmen) Yusuf Aktaş kimdir?

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Youtube Türkiye rekorunu kıran (Reynmen) Yusuf Aktaş kimdir?

Youtube Türkiye'nin en hızlı şekilde en çok kullanıcıya ulaşan içeriği ile son günlerin konuşulan ismi Reynmen, Aleyna Tilki'nin elinde bulundurduğu rekoru da kırmış oldu. 'Derdim olsun' isimli şarkısı ile Youtube trend listesinde günlerdir bir numara olan isim, bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Reynmen lakabı ile tanınan Yusuf Aktaş kimdir? İşte detaylar

Reynmen lakabı ile tanınan Youtube fenomeni Yusuf Aktaş, yayınladığı şarkı ile 25 Ocak'tan bu yana internet gündemine damga vurdu.

25 Ocak Cuma günü yayınladığı 'Derdim Olsun' şarkısı şuana kadar 30 milyon kişi tarafından izlenirken bu sayı artmaya devam ediyor. Bu parça ile Reynmen, 24 saatte 6.3 milyon kullanıcıya ulaşarak Aleyna Tilki'nin elinde bulundurduğu en kısa zamanda en çok izlenen video rekorunu da kırmış oldu.

Yusuf Aktaş, İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim’de Liseyi tamamlamıştır.

Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer almayı başarmıştı.

Reynmen son dönemde ünlü isimlerle yaptığı röportajlar ve düetlerle dikkatleri üzerine çekmişti..

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