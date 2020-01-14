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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2020 - 15:16,Son Güncelleme:/

Yörükler Federasyonu Başkanı'ndan şok iddia: Yeğenim Norveç'te ırkçı saldırıda öldürüldü

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Yörükler Federasyonu Başkanı'ndan şok iddia: Yeğenim Norveç'te ırkçı saldırıda öldürüldü

Dünya Yörükler Federasyonu ve Serik Karakoyunlular Derneği Başkanı Mustafa Kuş (54), Norveç'te yaşayan yeğeni Halil Kara'nın (21) ırkçı saldırı sonucu başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Dünya Yörükler Federasyonu ve Serik Karakoyunlular Derneği Başkanı Mustafa Kuş, yaklaşık 27 yıldır Norveç'te yaşayan kız kardeşinin burada doğup büyüyen ve öğretmenlik yapan oğlu Halil Kara'nın geçen cuma günü okuldan çıktıktan sonra arkadaşıyla her zaman gittikleri bir restoranda yemek yediklerini anlattı.

Yemekten sonra dışarı çıktıkları sırada bir grubun arkadan yaklaşıp otoparkta tabancayla yeğeni Halil Kara'nın başına ateş ettiğini aktaran Mustafa Kuş, yanındaki arkadaşının ise bıçakla yaralandığını vurguladı.

Yeğeninin ırkçı saldırı sonucu öldürüldüğünü düşündüklerini aktaran Mustafa Kuş, yeğeninin cenazesinin halen Norveç'te bulunduğunu ve otopsi işlemlerinin ardından perşembe ya da cuma günü Serik'e getirilerek toprağa verileceğini söyledi.

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