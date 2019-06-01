Yollar açık mı? İşte İstanbul’da son trafik durumu
İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı. Cumartesi günü başlayacak 9 günlük Ramazan tatili nedeniyle yola çıkan vatandaşlar, özellikle İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor. Peki, trafikte son durum ne? Yollar açık mı? İşte, İstanbul’da yol durumu
Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek için yola çıkanlar, Türkiye’nin dört bir yanında özellikle büyükşehirlerde yoğunluğa neden oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu. Köprüye çıkan yan yollarda da yoğunluk gözlendi. Köprüdeki trafik havadan görüntülendi. Otoyolda yoğunluğun bugün de devam etmesi bekleniyor. Peki, şu an yollar açık mı? İşte, trafik haritası
YOLLAR AÇIK MI?
Havadan yoğun denetim yapılacak
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu bayramda da havadan denetimlere ağırlık verilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Diyarbakır başta olmak üzere 25 ilde 126 saat helikopter ile denetim yapılacak. Ayrıca 71 ilde bin 565 saat drone ile kural ihlali yapan sürücüleri tespit edecek.
Otobüslerde sivil ekipler yolcu gibi denetim yapacak
Bayram süresince toplam bin 520 yolcu otobüsü, yolcu olarak binecek sivil ekiplerce habersiz olarak denetlenecek. Terminallerde ve ara istasyonlarda şehirler arası otobüs denetimleri artırılacak. Terminallerde izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek. Sefere çıkan bütün otobüsler denetlenecek, şoförlerin kural ihlali yapmamaları, sürücü ve yolcuları seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilerek bu hususa ilişkin kontrollere özel önem verilecek.
Şehirler arası yolcu otobüsleri ile 30 Mayıs-11 Haziran 2019 arasında tarifeli yolcu taşımalarına izin verilen B2/D2 yetki belgeli TUR araçlarının, SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, yedek şoför, takograf (hız, çalışma/dinlenme süreleri) cihaza takılı sürücü belgesi/kartının aracı kullanan kişiye ait olup olmadığı titizlikle incelenecek.
Otobüslerin karıştığı kazalar da dikkate alınarak özellikle 02.00-08.00 ve uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilecek, gerekli kontrollerin yapılması ve dinlenmeleri sağlanacak.
Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgesi kapsamındaki araçların 01-09 Haziran 2019 arasında trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.
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