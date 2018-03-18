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    Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

    ANTALYA (AA)
    18.03.2018 - 13:47 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın en işlek bölgelerinden 'oğul verdiği' için Yavuz Özcan Parkı'nda vatandaşları sokan arı kolonisi, haber yapmak için parka gelen ve hobi olarak arıcılık yapan bir muhabir tarafından kovana konuldu. Arıların, vatandaşların 'oğul'a fiziki müdahalesi nedeniyle saldırganlaştığı anlaşıldı.

    Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, kendilerini arıların soktuğunu belirterek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, parkta yaptıkları araştırmada ağaçta bir arı kolonisi bulunduğunu belirledi. Parka vatandaşların girişine izin vermeyen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

    Parktan geçene saldırdılar Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

    Parka gelen itfaiye ekipleri arıların sokması nedeniyle koloniye yaklaşamadı. Bu sırada haber yapmak için parka gelen bir haber ajansı muhabiri İsa Akar, hobi olarak arıcılık yaptığını belirterek, ağaçtaki arıları kovana koyabileceğini söyledi. Akar, arıcı kıyafeti giyerek yanına aldığı kovan ile itfaiyenin merdivenine binip kolonideki arıları kovana koydu. Motorize polis ekipleri de kask takarak Akar'a yardım etti.

    Parktan geçene saldırdılar Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

    POLİS, İTFAİYE VE GAZETECİLERİ DE SOKTU

    Bu sırada itfaiye ve polis ekipleri ile gazetecileri de arı soktu. Ekiplerin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Parkta bulunan kedilerin de arı sokması nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi. Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahar mevsiminin gelmesiyle arıların hareketlendiğini söyledi.

    Parktan geçene saldırdılar Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

    Ana arının kovanını terk edip ağaca konmasıyla burada "oğul verdiğini" dile getiren Akar, "Vatandaşların oğula fiziki müdahalesi nedeniyle arılar hırçınlaşıp vatandaşlara saldırmaya başlamış. Ben gazeteciyim ama hobi olarak arıcılık yapıyorum. İtfaiyenin yardımıyla arıları kovana indirdik. Herkes rahat bir nefes aldı. Beni de yaklaşık 10 kadar arı soktu." diye konuştu.

    Parktan geçene saldırdılar Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

     

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    Etiketler: ANTALYA , oğul verme , arı saldırısı , gündem
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