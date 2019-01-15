Yolda silah gösterdi araçtan çevik kuvvet indi
İstanbul’dan İzmir yönüne, dün saat 01.00 sıralarında giden Mustafa B., yönetimindeki otomobil Akhisar çıkışındaki Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarına geldiğinde, önündeki otobüsü hatalı solladı. Bunun üzerine otobüsün sivil şoförü Mustafa Bayındır, korna çalıp selektör yaparak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Ardından otomobil 500 metre ilerideki akaryakıt istasyonuna girdi.
28 POLİS BİRDEN
Otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiğini fark eden otobüsün sürücüsü de peşinden akaryakıt istasyonuna gitti. Bu sırada otomobilin sağ ön koltuğunda oturan Tuğrul Ö., belindeki tabancasını çıkarıp otobüs şoförü Bayındır’a gösterdi. Bunun üzerine otobüste yolcu olarak bulunan 28 çevik kuvvet polisi indi. Bir anda polisleri karşısında gören otomobildeki Mustafa B. ve Tuğrul Ö., büyük şok yaşadı. Polisin otomobilde yaptığı aramada vites kolu yanında küçük bıçak, 9 milimetre çapında tabanca ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 2 gram yeşil bitki ele geçirildi. Şüpheliler Mustafa B. ve Tuğrul Ö. gözaltına alındı.
SERBESTLER
Olay yerinin polis bölgesi dışında olması nedeniyle şüpheliler jandarmaya teslim edildi. Ancak otobüs sürücüsünün şikâyetçi olmaması üzerine 2 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Otobüsteki çevik kuvvet polislerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Sakarya’daki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısında güvenliği sağlamak için takviye olarak görev aldıktan sonra İzmir’e dönüş yolunda oldukları öğrenildi.
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