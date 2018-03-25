Yolcusunu darp eden Uber şoförü serbest! Uber'den ilk açıklama

Birgül E. ve kızı, İstinye’den Atatürk Havalimanı’na gelmek için Uber uygulamasından araç çağırdı. Araçla havalimanı girişine kadar gelen 2 yolcuyla sürücü arasında erken indirme ve fiyat tartışması yaşandı.

Birgül E. sürücü tarafından darp edildi, araçtan indirildi. Saldırı sonrası yüzü kanlar içinde kalan Birgül E. hastaneye sevk edildi.

Saldırıyla ilgili şoför M.Ü.'nün (24) gözaltına alındığı öğrenildi.

Birgül E.'nin uğradığı saldırıya ilişkin konuşan bir Uber sürücüsü ise “Uber araçlarda ‘katlama’ sistemi var. Örneğin söz konusu mesafe 150 lira tutuyor. Yoğun saatlerde aynı mesafenin ücreti artıyor. Bu mesafeyi sistem hesaplıyor" dedi. Ücretin 220 lira tuttuğunu, yolcunun hakaret ettiğini savunan Uber şoförü, "Olaya karışan şoförü tanıyoruz. Şoför arkadaş yolcuyu indirmek istemiş. Sonra inmeyince galiba zorla indirmiş. Bir de darp ettiğini düşünüyoruz. Şoför arkadaşımız olaydan sonra gözaltına alındı. İfadesinde ‘Ben vurmadım, inerken düşmüş’ dedi. Bizim anladığımız bilgi kadını darp ettiği yönündedir. Bir kadının darp edilmesi kabul edilemez” dedi. Fırat ALKAÇ/İSTANBUL

UBER'DEN GÖRÜNTÜLER İÇİN İLK AÇIKLAMA

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Uber'den ilk resmi açıklama geldi. Açıklamada, "Bahsi geçen davranış Uber uygulamasında kesinlikle kabul edilemez ve kimsenin başına gelmemesi gereken bir olaydır. Soruşturmalarına destek olmak için yerel emniyet birimleri ile yakinen çalışmaktayız” denildi. Yapılan açıklama şöyle: "Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının Uber sistemine erişimi engellenmiştir. Bahsi geçen davranışlar Uber Topluluk Kuralları'na aykırıdır. Yolcularımızın ve sürücü ortaklarımızın güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir. Herhangi bir olay olduğunda yerel emniyet birimleri ile birlikte çalışarak araştırmalarına destek vermekteyiz. Uber'in Acil Destek Ekibi dünya genelinde yaşanabilecek olayları veya kazaları takip ederek hemen dönüş sağlamaktadır. Uber konuyu hassasiyetle takip etmekte ve konunun aydınlatılması için araştırmalarına destek olmak üzere yerel emniyet birimleriyle çalışmaktadır."

NELER YAŞANDI?



Birgül E. olay sonrası kızının uçağını kaçırmaması için Atatürk Havalimanı’na geldi. Önce ambulansa daha sonra da Atatürk Havalimanı’nda bulunan Port Clinic sağlık birimine götürülen E.’nin burada ilk tedavisi yapıldı. Konuşmak istemeyen Birgül E., bu sırada basın mensuplarının "Uber sürücüsüyle tartıştınız?" sorusuna, başını sallayarak "Evet" yanıtını verdi. E. daha sonra polis eşliğinde hastaneye sevk edildi. Uçağına polis eşliğinde giden E.’nin kızı da konuşmak istemedi.

İhlas Haber Ajansı, olaya ilişkin araç içi görüntüleri geçti. Görüntüler saldırı öncesi yaşanan ücret tartışmasını içeriyor. Ancak görüntülerde saldırı anı yer almıyor.

SERBEST BIRAKILDI

Sivil trafik polislerince gözaltına alınan M.Ü., işlemleri için Kanarya Polis Merkezine teslim edildi. Buradaki ifade işlemleri tamamlanan M.Ü. çıkarıldığı Küçükçekmece Adliyesi’nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uber şoförü gözaltına alındı.

"250 LİRA İSTEMİŞ"

Olayı anlatan havalimanı taksicisi Murat Tağu ise şunları söyledi: "Aracın önünde durduğumda bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcuttu. Ben kızla ilgilenirken hanımefendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Sürücüyü tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürekledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim.

İstinye’den binmişler. Havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 lira istenmiş. Hanımefendi itiraz edince, 'Ben havalimanına girmiyorum. Girersem bana ceza uygulayacaklar' demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı" dedi.