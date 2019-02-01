Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Şoförü bıçakladı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYolcu otobüsünde korku dolu anlar! Şoförü bıçakladı...
GeriGündem Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Şoförü bıçakladı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
01.02.2019 - 06:52, Son Güncelleme:

Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Şoförü bıçakladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Şoförü bıçakladı...

Aydın’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün şoförü yolcusu tarafından bıçaklandı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, yolcusu tarafından bıçaklanan otobüs şoförü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. 

Olay saat 24:00 sıralarında Aydın ASTİM’de meydana geldi. Aydın Otogarı’ndan Efeler ASTİM güzergahına şehir içinde yolcu taşıyan N.K. yönetimindeki şehir içi otobüsü Orta Mahalle’den aldığı bir ASTİM içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Polis tarafından kimliği belirlenen ve çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu belirtilen şahıs güvenlik kamerası kayıtlarına önce direksiyon başındaki şoför N.K.’ya darp etmek istedi. Bunun üzerine şoför otobüsü durdurarak kendisini darp etmek isteyen şahsı araçtan indirmek istedi.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Otobüs içerisinde bir süre devam eden boğuşma sonunda yolcu yanında taşıdığı bıçakla şoförü 3’ü ayağından 1’i de göğsünden olmak üzere 4 yerinden bıçakladıktan sonra otobüsten hızla uzaklaştı. 

Olayda yaralanan otobüs şoförü N.K. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada olayı gören iki kişiden biri yaralanan şoförün kullandığı otobüs ile N.K.Yı hastaneye kaldırırken diğer vatandaş da ilk müdahalede bulundu. Yolda 112 Acil Servis ambulansı tarafından karşılanan otobüsün şoförü Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şoförün durumun iyi olduğu bildirildi. 

Olaydan sonra bölgeye gelen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri ve olaydan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beyoğlu’nda can pazarı... 11 kişi böyle kurtarıldı!

Genç çifti dövüp serbest bırakılmışlardı... Tekrar gözaltı!

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Akılalmaz soygun! Her şey bir anda oldu