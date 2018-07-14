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    Yolcu otobüsü tarlaya girdi: Yaralılar var

    İHA
    14.07.2018 - 06:43 | Son Güncelleme:

    Ankara-Konya karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yol kenarındaki tarlaya girmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Kazanın oluş nedeniyle ilgili olarak otobüsün aniden yola çıkan bir köpeğe çarptığı ve şoförün uyuduğu gibi iddialar öne sürüldü.

    Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Ankara seferini gerçekleştiren Mehmet H. idaresindeki 27 FU 510 plakalı otobüs, Ankara-Konya karayolunun 27. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Devrilme tehlikesi atlatan araç, yolun sağındaki tarlaya girerek durdu. Kaza nedeniyle sürücünün de aralarında bulunduğu 15 kişi yaralandı.

    Yolcu otobüsü tarlaya girdi: Yaralılar varİhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 acil servis, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Hemen yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri şahısların ilk müdahalelerini orada gerçekleştirdi. Şahıslar, yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından tedavileri tamamlanmak üzere ambulanslarla Gölbaşı ve Ankara’daki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Yolcu otobüsü tarlaya girdi: Yaralılar varŞoför uyudu iddiası

    Kazanın oluş nedeniyle ilgili olarak otobüsün aniden yola çıkan bir köpeğe çarptığı ve şoförün uyuduğu gibi iddialar öne sürüldü. Kazazedelerden Savaş Yıldız, “Yolda giderken şoför uyumuş. Otobüs köpeğe falan çarpmadı. Tamamen dikkatsizlikten oldu başka bir şey değil” diye konuştu.

    Kaza yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için önlem aldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

    Yolcu otobüsü tarlaya girdi: Yaralılar var

    Etiketler: trafik kazası , yolcu otobüsü
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