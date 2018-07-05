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    Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

    Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)
    05.07.2018 - 15:45 | Son Güncelleme:

    AMASYA’nın Suluova ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışık ihlalil yaptığı öne sürülen yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

    Kaza, bugün Amasya-Samsun karayolu Suluova kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Duran Yıldırım yönetimindeki 60 RF 333 plakalı Reşadiye Ses Turizm’e ait yolcu otobüsü, ana yola kavşaktan çıkış yapan Abdul Samet Cenik yönetimindeki 05 FC 142 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Miyase Cenik öldü, sürücü Abdul Samet Cenik ile Hamide Özcan (85) ise yaralandı.

    Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hamide Özcan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan sürücü Cenik, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    İstanbul’a gittiği belirtilen ve içerisinde yolcunun bulunmadığı belirtilen otobüsün şoförü, gözaltına alındı.

    Etiketler: trafik kazası , ölümlü kaza , son dakika , haberler
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