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    Yola çamur döküldü, trafik felç oldu

    Alper KORKMAZ - İSTANBUL (DHA)
    24.03.2018 - 09:05 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Basın Ekspres yolunda yola dökülen çamur nedeniyle 3 araçlık zincirleme kaza meydana geldi. Sefaköy mevkinde ise kamyonet devrildi.

    İstanbul’da sabah saatlerinde çeşitli noktalarda bir çok kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

    Yola çamur döküldü, trafik felç olduSaat 06.00 sıralarında Basın Ekspres yolu TEM Otoyolu istikametinde bir hafriyat kamyonundan yola dökülen çamur nedeniyle 3 araç zincirleme kaza yaptı. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    Yola çamur döküldü, trafik felç olduOlay yerine gelen polis ekipleri yola dökülen çamur ve kaza nedeniyle trafiği yan yola yönlendirdi. Kazanın yaşandığı noktaya İBB’ye ait temizlik araçları sevk edildi. Uzun kuyrukların oluştuğu Basın Ekspres yolunda kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal akışına döndü.

    Yola çamur döküldü, trafik felç oldu
    KAMYONET DEVRİLDİ

    D-100 Karayolu Sefaköy mevki Şirinevler istikametindeki kaza ise 07.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Yan yatan kamyonetin sürücüsü araç içinden yara almadan çıktı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşarken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen kamyonetin kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

    Yola çamur döküldü, trafik felç oldu

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    Etiketler: NoMobil , trafik kazası , TEM otoyolu , gündem
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